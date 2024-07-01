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Яку бактерію найчастіше виявляють у водоймах та річках, які не відповідають санітарним нормам – пояснює МОЗ

Понад 13% проб води з місць купання на річках та водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Здебільшого у воді фіксують перевищення рівня вмісту кишкової палички. 

Яку бактерію найчастіше виявляють у водоймах та річках, які не відповідають санітарним нормам – пояснює МОЗ
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Про це повідомляє МОЗ із посиланням на заступник міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. 

За даними МОЗ, станом на кінець червня з відібраних 490 контрольних проб води з поверхневих водойм більше 13 % не відповідали санітарним нормам.

Основна причина перевищення норми по вмісту кишкової палички — стрімке підвищення температури повітря. Біологиня та медична журналістка Дарія Озерна пояснила, як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст 

У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати:

  1. кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея);
  2. запалення сечовивідних шляхів і статевих органів;
  3. гемолітико-уремічний синдром (в групі ризику — діти і люди похилого віку), який може призвести до ниркової недостатності.

Якщо після купання відчуваєте нудоту та погіршення стану організму, особливо якщо такі симптоми з’явились у дітей – одразу зверніться за меддопомогою.

Кишкова паличка ― бактерії, що живуть у кишківнику ссавців. Може потрапляти у водойми з каналізації, коли нечистоти змиває туди дощ тощо. Через кишкову паличку у водоймах можуть виникати кишкові інфекції, які супроводжуються нудотою, блюванням, розладами травлення, підвищенням температури тощо.

Нагадаємо, раніше міністр Віктор Ляшко заявляв, що в Україні в майже кожній третій пробі води, відібраній з поверхневих водойм, зафіксоване перевищення чи по хімічних, чи по бактеріологічних показниках.

А керівник American Lifeguard Association розповів, як колір купальника в дитини впливає на її безпеку у басейні чи на пляжі.

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