Яку бактерію найчастіше виявляють у водоймах та річках, які не відповідають санітарним нормам – пояснює МОЗ

Про це повідомляє МОЗ із посиланням на заступник міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
За даними МОЗ, станом на кінець червня з відібраних 490 контрольних проб води з поверхневих водойм більше 13 % не відповідали санітарним нормам.
Основна причина перевищення норми по вмісту кишкової палички — стрімке підвищення температури повітря. Біологиня та медична журналістка Дарія Озерна пояснила, як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати:
- кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея);
- запалення сечовивідних шляхів і статевих органів;
- гемолітико-уремічний синдром (в групі ризику — діти і люди похилого віку), який може призвести до ниркової недостатності.
Якщо після купання відчуваєте нудоту та погіршення стану організму, особливо якщо такі симптоми з’явились у дітей – одразу зверніться за меддопомогою.
Кишкова паличка ― бактерії, що живуть у кишківнику ссавців. Може потрапляти у водойми з каналізації, коли нечистоти змиває туди дощ тощо. Через кишкову паличку у водоймах можуть виникати кишкові інфекції, які супроводжуються нудотою, блюванням, розладами травлення, підвищенням температури тощо.
Нагадаємо, раніше міністр Віктор Ляшко заявляв, що в Україні в майже кожній третій пробі води, відібраній з поверхневих водойм, зафіксоване перевищення чи по хімічних, чи по бактеріологічних показниках.
А керівник American Lifeguard Association розповів, як колір купальника в дитини впливає на її безпеку у басейні чи на пляжі.