Яку бактерію найчастіше виявляють у водоймах та річках, які не відповідають санітарним нормам – пояснює МОЗ

Понад 13% проб води з місць купання на річках та водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Здебільшого у воді фіксують перевищення рівня вмісту кишкової палички.

Про це повідомляє МОЗ із посиланням на заступник міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За даними МОЗ, станом на кінець червня з відібраних 490 контрольних проб води з поверхневих водойм більше 13 % не відповідали санітарним нормам.

Основна причина перевищення норми по вмісту кишкової палички — стрімке підвищення температури повітря. Біологиня та медична журналістка Дарія Озерна пояснила, як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст

У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати:

кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея); запалення сечовивідних шляхів і статевих органів; гемолітико-уремічний синдром (в групі ризику — діти і люди похилого віку), який може призвести до ниркової недостатності.

Якщо після купання відчуваєте нудоту та погіршення стану організму, особливо якщо такі симптоми з’явились у дітей – одразу зверніться за меддопомогою.

Кишкова паличка ― бактерії, що живуть у кишківнику ссавців. Може потрапляти у водойми з каналізації, коли нечистоти змиває туди дощ тощо. Через кишкову паличку у водоймах можуть виникати кишкові інфекції, які супроводжуються нудотою, блюванням, розладами травлення, підвищенням температури тощо.

Нагадаємо, раніше міністр Віктор Ляшко заявляв, що в Україні в майже кожній третій пробі води, відібраній з поверхневих водойм, зафіксоване перевищення чи по хімічних, чи по бактеріологічних показниках.

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