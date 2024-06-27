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Майже третина дорослого населення світу не має достатньої фізичної активності, – ВООЗ

Це приблизно 1,8 мільярда людей.

Майже третина дорослого населення світу не має достатньої фізичної активності, – ВООЗ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Нові дані показують, що майже одна третина (31%) дорослих у всьому світі, приблизно 1,8 мільярда людей, не відповідали рекомендованим рівням фізичної активності у 2022 році, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).  

Результати вказують на тривожну тенденцію відсутності фізичної активності серед дорослих, яка зросла приблизно на 5 процентних пунктів між 2010 і 2022 роками.

Якщо ця тенденція збережеться, очікується, що до 2030 року цей показник зросте до 35%.

ВООЗ рекомендує, щоб дорослі мали 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності або еквівалент на тиждень. 

Відсутність фізичної активності підвищує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, діабет 2 типу, деменція та рак молочної залози та товстої кишки.

Найвищі показники відсутності фізичної активності спостерігалися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з високим рівнем доходу (48%) і Південній Азії (45%), а в інших регіонах рівень відсутності активності коливався від 28% у країнах Заходу з високим рівнем доходу до 14% в Океанії.

Викликає занепокоєння те, що зберігаються відмінності між статтю та віком. Відсутність фізичної активності все ще більш поширена серед жінок у всьому світі порівняно з чоловіками, причому показники бездіяльності становлять 34% порівняно з 29%. У деяких країнах ця різниця досягає 20 процентних пунктів. Крім того, люди старше 60 років менш активні, ніж інші дорослі, що підкреслює важливість сприяння фізичній активності для літніх людей.

У світлі цих висновків ВООЗ закликає країни посилити реалізацію своєї політики щодо заохочення та забезпечення фізичної активності через масовий і громадський спорт, а також активний відпочинок.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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