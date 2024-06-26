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Від 800 000 грн і вище: скільки коштує пересадка органів в Україні

За пересадку органів в Україні держава оплачує медзакладам від 800 000 грн до 2,6 млн.

Від 800 000 грн і вище: скільки коштує пересадка органів в Україні
Фото: acebook.com/Олег Самчук

Для пацієнтів трансплантація безоплатна, а держава оплачує кожну пересадку та супровід до і після неї тим медзакладам, які мають договір з Національною службою здоровʼя України за відповідним пакетом, пояснює МОЗ.

Тариф за трансплантацію залежить від органу, який пересаджується:

  • легені – понад 2,6 мільйона гривень;
  • серце – понад 2 мільйони гривень;
  • печінка – близько 1,4 мільйона гривень;
  • нирки – близько 800 000 гривень. 

НСЗУ сплачує 41 000 грн за надання дотрансплантаційний супровід. Тариф на посттрансплантаційний період також залежить від органу, який пересадили, і може коливатися в межах 185 - 193 000 гривень. 

Медпослуги з посттрансплантаційного супроводу пацієнта тривають з дати виписки до 360 дня з моменту проведення операції.

Як працює загалом система трансплантації органів, хто і як вирішує, хто може стати донором і кому дістануться органи, як працює процедура, чому в одних центрах роблять 100 пересадок на рік, а в інших -- 2-4? Читайте у великій розмові LB.ua з Василем Стрілкою, очільником Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ.

Найбільша проблема системи трансплантації зараз, за словами Стрілки, не в центрах трансплантації, а у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації по всії Україні. 

Через це МОЗ створило систему, яка підштовхує лікарні і центри трансплантації до співпраці.

Розвиватися є куди, адже наразі в Україні проводять лише близько 10% трансплантацій від реальної потреби.

Нагадаємо, що ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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