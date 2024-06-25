В Україні побільшало випадків гострої кишкової інфекції: два спалахи за тиждень у Києві та на Сумщині

За пʼять місяців 2024 року в Уараїні зареєстрували 19 668 випадків гострих кишкових інфекцій . Це майже на 3000 більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (тоді зафіксували 16 917 випадків).

Загалом, за тиждень 15-21 червня виявили два спалахи гострої кишкової інфекції – в Сумській області та столиці.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед захворілих – 4 дорослих та 17 дітей, усі отримали меддопомогу.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій є у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця.

Профілактика:

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;

не їсти продукти, що зберігали з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

СимптомиІ, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

В Україні більшає дітей, хворих на кашлюк. Причина – замало щеплених, каже МОЗ

Сезон купання. Майже у кожній третій пробі води з водойм є перевищення показників – Ляшко

Як не отруїтися і безпечно зберігати їжу, коли вимкнули світло? Поради МОЗ