В Україні побільшало випадків гострої кишкової інфекції: два спалахи за тиждень у Києві та на Сумщині

Загалом, за тиждень 15-21 червня виявили два спалахи гострої кишкової інфекції – в Сумській області та столиці.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Серед захворілих – 4 дорослих та 17 дітей, усі отримали меддопомогу.
Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
Найчастіше збудники кишкових інфекцій є у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.
Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця.
Профілактика:
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дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
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не їсти продукти, що зберігали з порушенням умов зберігання;
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мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
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не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
СимптомиІ, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
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сухість у роті та горлі;
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підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
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переймоподібні болі в животі;
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незначне сечовипускання або його відсутність.
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