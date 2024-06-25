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В Україні побільшало випадків гострої кишкової інфекції: два спалахи за тиждень у Києві та на Сумщині

За пʼять місяців 2024 року в Уараїні зареєстрували 19 668 випадків гострих кишкових інфекцій. Це майже на 3000 більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (тоді зафіксували 16 917 випадків).

В Україні побільшало випадків гострої кишкової інфекції: два спалахи за тиждень у Києві та на Сумщині
у Інфекційному відділенні Другої дитячої лікарні Києва
Фото: Ірина Андрейців

Загалом, за тиждень 15-21 червня виявили два спалахи гострої кишкової інфекції – в Сумській області та столиці. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед захворілих – 4 дорослих та 17 дітей, усі отримали меддопомогу.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій є у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах. 

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця.

Профілактика:

  • дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти; 

  • не їсти продукти, що зберігали з порушенням умов зберігання;

  • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

  • не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

СимптомиІ, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;

  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

  • переймоподібні болі в животі;

  • незначне сечовипускання або його відсутність.

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