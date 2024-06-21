На Рівненщині курсуватимуть пересувні аптечні пункти

Рівненська область стала восьмим регіоном, який доєднався до запуску мобільних аптек.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Пересувні аптечні пункти курсуватимуть у Вараському й Дубенському районах, та охоплять загалом 52 населені пункти, де відсутні стаціонарні аптеки”, - йдеться у повідомленні.

Правила відпуску лікарських засобів у мобільних аптеках такі ж, як і в звичайних. Рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом - паперовим, або електронним. В них будуть доступні лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою “Доступні ліки”.

Транспортні засоби для мобільних аптек оснащені холодильником для зберігання препаратів, пристроями контролю за температурою і вологістю повітря.

Інформацію про прибуття пересувних аптечних пунктів можна дізнатися від сімейного лікаря або місцевої влади.

Крім того, найближчим часом планується запустити ще два мобільних аптечних пункти, щоб забезпечити ліками мешканців Радивилівської та Зарічненської територіальних громад.