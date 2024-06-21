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На Рівненщині курсуватимуть пересувні аптечні пункти

Пересувні аптечні пункти охоплять 52 населені пункти.

На Рівненщині курсуватимуть пересувні аптечні пункти
На Рівненщині курсуватимуть пересувні аптечні пункти (ілюстративне фото)
Фото: Depositphotos/DragonImages

Рівненська область стала восьмим регіоном, який доєднався до запуску мобільних аптек. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Пересувні аптечні пункти курсуватимуть у Вараському й Дубенському районах, та охоплять загалом 52 населені пункти, де відсутні стаціонарні аптеки”, - йдеться у повідомленні. 

Правила відпуску лікарських засобів у мобільних аптеках такі ж, як і в звичайних. Рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом - паперовим, або електронним. В них будуть доступні лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою “Доступні ліки”. 

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Транспортні засоби для мобільних аптек оснащені холодильником для зберігання препаратів, пристроями контролю за температурою і вологістю повітря.

Інформацію про прибуття пересувних аптечних пунктів можна дізнатися від сімейного лікаря або місцевої влади. 

Крім того, найближчим часом планується запустити ще два мобільних аптечних пункти, щоб забезпечити ліками мешканців Радивилівської та Зарічненської територіальних громад. 

  • У серпні 2023 року Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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