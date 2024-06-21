У світі ростуть підробки революційних ліків для схуднення Ozempic: підозри є й в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджує про світовий ризик підробок препарату Ozempic – суперпопулярного для схуднення, хоча початково це ліки для людей з діабетом 2 типу.

У світі на препарат – шалений попит, і виробник – Novo Nordisk – не встигає виготовляти затребувану кількість доз.

В Україні цей препарат зареєстрованій, однак виробник не завозив його на територію України.

Про це у відповідь на запит LB.ua в червні повідомила «Ново Нордікс Україна», яка входить до складу міжнародної групи компаній Novo Nordisk та є єдиним офіційним імпортером лікарських засобів цієї групи в Україну. Компанія також не співпрацює з жодним імпортером або дистриб’ютором щодо постачання Ozempic в Україну,

Утім, в Україні в аптеках можна знайти препарат і вільно купити.

«Можемо тільки припустити, що сьогодні це неофіційні шляхи потрапляння препарату в країну. Відповідно, компанія не може гарантувати безпеку та якість Оземпік, який знаходиться поза офіційним ланцюжком постачання», – відповіли в компанії на питання LB.ua.

LB.ua знайшла уже й судову постанову з Чернівців щодо перевезення Ozempic в Україну. У тексті вказано, що місцевий мешканець віз із Румунії в Україну, серед іншого, 25 незадекларованих упаковок препарату, і своєю власністю потім їх не визнав.

Компанія Novo Nordisk також додала, що отримала повідомлення про декілька підробок препарату Оземпік в Україні.

«Novo Nordisk проводить аналіз цих випадків і повідомляє про них місцевим органам влади відповідно до законодавства. Novo Nordisk співпрацює з третьою стороною, що спеціалізується на моніторингу та припиненні незаконних пропозицій онлайн. Цього року ми посилили цю діяльність з метою більш широкого охоплення подібних випадків».

Компанія додала, що у деяких випадках співпрацює з місцевими компаніями, намагаючись встановити початкового виробника фальшивих продуктів, щоб повідомити правоохоронцям.

ВООЗ заявляє, що підробки препарату можуть шкодити здоров’ю. І радить купувати ліки тільки в надійних офіційних місцях.

За даними організації, вона бачить зростання кількості повідомлень про підробний Ozempic у всьому світі з 2022 року. Фальшиві партії були вилучені владою Британії, США та Бразилії.