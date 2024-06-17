Рідкісна бактерія, яка може вбити за 48 годин, поширюється в Японії

Рідкісна бактерія, яка шкодить тканинам тіла, може вбити людину впродовж 48 годин.

Хвороба, спричинена цією бактерією, поширюється в Японії після того, як країна розслабилася після зняття коронавірусних обмежень.

Про це пише Bloomberg.

До 2 червня в країні зафіксували вже 977 випадків цього синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS).

Це вже більше, ніж рекорд за весь минулий рік — тоді був 941 випадок, за даними Національного Інституту з інфекційних хвороб. Інститут відстежує випадки з 1999 року.

Стрептокок групи А (GAS) зазвичай спричинює набряк і біль у горлі у дітей.

Але деякі типи бактерії можуть призводити до стрімкого розвитку симптомів, включаючи біль і набряк кінцівок, лихоманку, низький кров'яний тиск, проблеми з диханням, органну недостатність і може призводити до смерті.

Люди 50+ років більш схильні до захворювання.

«Більшість смертей трапилися упродовж 48 годин», – сказав професор з інфекційних хвороб Жіночого медичного університету у Токіо Кен Кікучі.

В інших країнах нещодавно були спалахи. Наприкінці 2022 року щонайменше 5 європейських країн повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про збільшення випадків інвазивного стрептококу групи А, який включає STSS.

ВООЗ каже, що ріст випадків відбувся після зняття коронавірусних обмежень. За нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії цього року може сягнути 2500 із «жахливим» рівнем смертності у 30%, додає Кікучі.

І закликає людей дотримуватися гігієни рук та лікувати будь-які відкриті рани. Адже люди можуть переносити GAS у своєму кишківнику, і потім забруднити руки бактерією через фекалії.