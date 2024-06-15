Прем’єр Японії заявив, що мир в Україні має бути без зміни кордонів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці заявив, що Японія підтримує встановлення справедливого та стійкого миру в Україні, який базуватиметься на принципах міжнародного права та не виправдовуватиме односторонню зміну кордонів, повідомляє Укрінформ.

“Я зараз бачу сьогодні тут представників 100 країн та міжнародних організацій, і ми говоримо про мир для України. Ми об’єднані тут однією ціллю – ми усі сподіваємося, що в Україні буде якомога швидше відновлений мир. Цей мир має бути справедливим та тривалим, і він має спиратися на принципи міжнародного права, включаючи статут ООН. Такий мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну кордонів”, – наголосив він.

За словами японського прем’єра, щоб реалізувати тривалий та справедливий мир в Україні символічно важливо, щоб уся світова спільнота спрямувала на це зусилля, і щоб усі співпрацювали й не було розділення.

Він нагадав, що відразу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Японія почала застосовувати жорсткі санкції проти РФ та забезпечувати сильну підтримку України.

“І оскільки сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, сьогодні я підписав двосторонній документ з президентом Зеленським, у якому йдеться про те, що підтримка України буде продовжуватися”, – заявив Кішіда.

Глава японського уряду також запевнив, що Японія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну підтримку та посилювати свої зусилля з підтримки енергетичного сектору України. Крім того, він повідомив, що наступного року Японія проведе конференцію з гуманітарного розмінування.

“Японія буде і надалі співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб відновити мир”, – підкреслив він.

Зазначимо, нещодавно Україна та Японія підписали безпекову угоду. Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів та продовжуватиме підтримку протягом 10-річного терміну дії угоди.