Секрети довголіття: від клітинного старіння до сили позитивного мислення

Чому одні люди живуть 50 років, а інші 70 і більше? При цьому одні займаються спортом, дотримуються дієти, ведуть здоровий спосіб життя і рано вмирають, а інші п'ють, курять, живуть в постійному стресі і вмирають в 70-80 років? З чим це пов'язано? Що таке старіння? Давайте розбиратися.

Фото: EPA/UPG

Старіння складається з декількох факторів. Наукові дослідження показали, що основним фактором є збій клітинних програм, коли клітини перестають підкорятися програмі, яка дана їм на все життя, перестають виконувати свої функції. Але чи є клітинне старіння основою старіння людини? Звичайно, ні, прихованих механізмів тут дуже багато. Одним з них є мляве запалення, яке виснажує наші кровоносні судини, серцево-судинну систему, призводить до збоїв тиску.

І тут кишківник грає не найкращу роль. Кишківник людини – це складна екосистема, яка є домом для трильйонів мікроорганізмів, необхідних для нормального функціонування нашого здоров'я.

Нещодавні результати, опубліковані в журналі Developmental Cognitive Neuroscience, показали, що різноманітність мікроорганізмів у кишківнику може впливати не тільки на нашу фізичну форму, але й на швидкість старіння.

З віком наслідки неправильного харчування можуть накопичуватися. Як це? Наприклад, одні люди перетравлюють казеїн, який міститься в сирі і молочних продуктах, а для інших він є прихованим алергеном. Але часто люди цього не помічають, тому що цей прихований алерген діє як «бомба уповільненої дії», у них немає активних кишкових реакцій у вигляді діареї, здуття живота або інших симптомів, на які слід звернути увагу, і все протікає повільно, мляво, що згодом завдає незворотної шкоди всьому організму. І таким людям потрібно знати про це і замінити, наприклад, звичайний сир сиром, що містить сироватковий білок.

Такі приховані алергени можна знайти в абсолютно різних продуктах харчування, починаючи від гарбуза, кабачків, закінчуючи цибулею і часником. Що роблять такі приховані алергени? Прихована активація таких алергенів призводить до накопичення імуноглобулінів, які починають створювати запальне середовище в кишечнику. Імуноглобуліни – це захисні білки, які виробляє імунна система. З їх допомогою він захищає організм від зовнішніх факторів.

Через створення такого середовища кишечник починає сигналізувати організму про те, що його потрібно «відновити» і починається слабка цитокінова атака. Цитокіни – це молекули, які бігають від клітини до клітини і повідомляють один одному, що «тут все добре, а тут все погано». «Занепокоєні» цитокіни можуть вражати різні інші органи, зокрема судини і закінчення нейронів, викликаючи абсолютно різні симптоми, починаючи від тривоги і закінчуючи когнітивними порушеннями. І, як правило, люди не знають про свій стан, але в подальшому такі мляві процеси можуть призвести до старечих змін.

Наступний момент. Всі ми знаємо, що в кишечнику ми несемо 2 кг мікробіоти, яка виконує багато ролей. Крім бар'єрної функції, вона захищає нас від недуг, від непотрібних мікроорганізмів, вивільняє біоактивні молекули, які допомагають позбавити організм від токсинів. З віком мікробіота, що володіє захисними функціями, слабшає, відбувається зашлакованість, інтоксикація, мляве запалення, в результаті чого цитокіни знову вражають головний мозок і судини.

Ще одним фактором старіння є гормональний збій. Коли щитовидна залоза дає збій, це призводить до саркопенії - ослаблення м'язової тканини і служить початком когнітивних порушень.

Виснаження мітохондрій має великий вплив на процес старіння. У кожній клітині є енергетичні станції – мітохондрії. Вони потрібні для того, щоб м'язи могли ходити, бігати, займатися спортом, щоб мозок працював, був активним, був життєздатним. З віком мембрани мітохондрій починають функціонувати гірше. Це призводить до виснаження тканин, клітина намагається поповнити запас мітохондрій. Дослідження показують, що у літніх людей мітохондрій більше, ніж у молоді. Якщо вони не справляються, то в клітинах накопичуються активні форми кисню, виникає окислювальний стрес, який знову вражає слизову оболонку ендотелію судин і нейрони.

Генетика також відіграє важливу роль у процесі старіння. Генетика - це тривалість функціонування організму в нестресових умовах. Нестресові стани – це ті стани, коли організм не виснажений, коли немає постійної гіперстимуляції життєвими ситуаціями, недоїданнями, недосипаннями, немає необхідності постійно за щось боротися.

Крім того, важливу роль у процесі старіння відіграють філософські моменти: коли життя наповнене сенсом, людина живе довше. Людині обов'язково потрібні цілі для того, щоб життєві ресурси були мобілізовані. Китайські вчені писали, що у людини три мозку: серцевий, кишковий і головний. Серце – імператор, головний – стратег, кишковий мозок – командир. Цілі нашого життя формує серце. Ви повинні вірити в це, щоб мозок прийшов до стратегії, а потім сказав тілу «Дій!». Люди, в яких ця триєдність перебуває в рівновазі, відчувають менше стресу хоча б тому, що вірять у те, що роблять. Для них це важливо, для них це необхідно. І стрес, який вони відчують, називається «еустрес» – хороший, позитивний стрес. Це призводить до розвитку більшої кількості нейронних зв'язків, до кращого функціонування ендокринної системи, а, відповідно, люди, які живуть у гармонії з собою, живуть довше і щасливіше. І не дарма існує приказка, що «всі хвороби починаються з голови».

Навчіться налаштовуватися на позитивне мислення, довіряйте собі, своїй силі, уникайте стресових ситуацій, знаходьте позитив в кожному негативі – і довголіття вам гарантовано.

Будьте здорові!