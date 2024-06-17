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В Охматдиті відновили басейн для реабілітації, який був непридатним 30 років

У поліклініці Охматдиту відновили басейн для реабілітації, який понад 30 років був непридатним для роботи.

В Охматдиті відновили басейн для реабілітації, який був непридатним 30 років
Басейн в Охматдит
Фото: Охматдит

За меценатські кошти басейн знову запрацював та готовий приймати дітей. Вклалися благодійники з України, США, Німеччини, Австрії, Франції, Азербайджану, Швейцарії, Польщі.

Провели капітальний ремонт, замінили труби, вентиляцію, каналізацію та оснастили басейн сучасним обладнанням, повідомляє «Охматдит».

басейн в Охматдиті
Фото: Охматдит
басейн в Охматдиті

Лікарня пояснює, що цей басейн є важливою складовою для реабілітації дітей, які потребують спеціалізованої допомоги після важких травм та захворювань.

Особливо він необхідний пацієнтам, постраждалим від війни, дітям з інвалідністю, затримкою розвитку, ортопедичними травмами, неврологічними проблемами, сколіозом тощо.

«Тепер ми можемо не тільки рекомендувати пацієнтам з патологією опорно-рухового апарату послуги з гідрокінезіо терапії, а й надавати їх», – каже лікар фізичної та реабілітаційної медицини НДСЛ «Охматдит» Ілона Безкоровайна.

басейн в Охматдиті
Фото: Охматдит
басейн в Охматдиті

Наразі в лікарні ще фіналізовують всі дані щодо того, хто зможе плавати в басейні, яким буде графік та умови, зокрема, вартість послуги. 

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