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Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків

Оскільки медики в Україні є військовозобов'язаними на час воєнного стану, то їхнє бронювання – умовне.

Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Тобто для них зовсім інші норми прописані, зокрема і для жінок-медиків. 

Про це в інтерв’ю ВВС Україна розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, списки для бронювання регіональних медзакладів подає до військової адміністрації керівник закладу. А вже військова адміністрація передає на бронювання до Міноборони.

«Але якщо буде необхідність для ЗСУ, то вони будуть розброньовані. Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав».

Ляшко підтвердив, що це пріоритет: «Якщо у нас сьогодні військовий сектор буде страждати, то завтра не буде цивільного сектора. В країні війна».

Міністр додав, що МОЗ співпрацює з Міноборони, щоб забезпечити і меддопомогу цивільним, і військовим.

«Ми дивимося, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась. Якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – ми втручаємось і, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я».

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася сутичка між працівниками швидкої і районного ТЦК. Медики нібито вимагали, щоб вони були заброньовані, а їм нібито намагалися вручити повістки.

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