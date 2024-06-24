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Хто активніший, той органів отримає більше: МОЗ пояснив, чому одні лікарні роблять більше пересадок за інших

МОЗ створило правила, за якими більше органів для пересадок отримають ті центри трансплантації, які активніше цей напрямок розвивають.

Хто активніший, той органів отримає більше: МОЗ пояснив, чому одні лікарні роблять більше пересадок за інших
Фото: facebook.com/Олег Самчук

На це рішення пішли тому, що відділення реанімації та інтенсивної терапії українських лікарень виявилися найбільшою проблемою розвитку системи трансплантації в Україні.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

Аби людина могла стати донором органів після своєї смерті, в неї має бути підтвердженим діагноз смерті мозку, але при цьому ще битися серце. Діагностику смерті мозку мають проводити у всіх відділеннях реанімації та інтенсивної терапії України – так каже наказ МОЗ. Але на практиці лікарні часто цього не роблять, щоб не створювати собі додаткового клопоту.

Тому МОЗ у 2021 році створило систему договорів співпраці між лікарнями, які є центрами трансплантації, і лікарнями, де потенційно можуть з’являтися донори.

Щоб центр трансплантації врятував своїх пацієнтів, які без пересадки можуть померти, і отримав оплату за це від держави, йому потрібні органи. Тому МОЗ підшвтовхує центри допомагати лікарням і вчити їх процедурі діагностики смерті мозку.

«Правила, що треба їзити по лікарнях – це наказ МОЗ. Розказувати їм про трансплантацію, історії пацієнтів, які потребують пересадок. Це пару тисяч людей. Бо інакше за якийсь адекватний період немає способу розвинути систему», – каже Стрілка.

За свої зусилля центр отримує пріортитне право на органи, якщо донор з’явиться в лікарні, з якою він уклав договір. Та якщо в системі очікування є людина, в якої екстрений статус – тобто або пересадка от-от, або помре – правило пріоритетності по договору не працює і система запропонує орган спершу їй.

У розмовах не під запис з LB.ua долучені до трансплантації медики пояснювали, що, зокрема, так зʼявився по країні перекіс — одні центри швидко обʼїздили багато лікарень і підписали договори з ними, і тепер отримують левову частку органів. Багато таких договорів підписали Інститут Шалімова, Інститут серця і Перше територіальне медичне об'єднання Львова. За статистикою попередніх років, вони є в лідерах за кількістю пересадок органів.

Стрілка каже, що ті центри трансплантації, які більше «напрягаються», їздять по лікарнях, підказують їм, у результаті, більше пересаджують органів. Тому одні роблять 100 пересадок на рік, інші — 2-5: «Ми бачимо, що співпраця між центрами трансплантації і лікарнями збільшує рівень донорства». 

У чому тут і рішення проблеми, і етична дилема водночас? В Україні водночас є і немає єдиного списку очікування на органи. Кожен центр трансплантації має свій список, вмонтований уже в загальну електронну систему ЄДІСТ.

Пацієнт з центру з багатьма договорами має вищі шанси вчасно отримати орган, інший — може померти, не дочекавшись. Так пацієнти з однаковими показами до пересадки опиняються в нерівних умовах. 

З одного боку, такі правила штовхають систему розвиватися. З іншого – пацієнт не винен у тому, що його центр не попідписував багато договорів. У розмовах з LB.ua були медики, які не вірили, що їхні пацієнти з менш «прудких» центрів доживуть до своїх пересадок.

Стрілка на це каже, що одна лікарня зараз може мати кілька договорів з центрами трансплантації. Хоч з усіма. Минулоріч пересадки зробили у 26 центрах. А всього договори з НСЗУ на це уклало близько 40.

«Є 12 лікарень, які мають інсультний центр, договори з НЗСУ на трансплантації, і не виконували пересадок у 2023 році», — каже Стрілка. І додає: якщо вони продовжать в цьому ж дусі, на 2025 рік держава їм на пересадки договори не укладе. 

Центрам, які не мають стільки пересадок і договорів, Стрілка радить їхати в райлікарні та інсультні центри, де ще не впроваджена рутинна діагностика смерті мозку, підписувати угоди і нарощувати пересадки. Адже зараз українська система закриває близько 10% реальної потреби.

Повну розмову з Василем Стрілкою читайте тут. Тут зокрема пояснено, як саме працює розподіл органів від моменту діагностики смерті мозку потенційного донора до рішення, якому пацієнту дістанеться його орган чи органи.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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