Хто активніший, той органів отримає більше: МОЗ пояснив, чому одні лікарні роблять більше пересадок за інших

МОЗ створило правила, за якими більше органів для пересадок отримають ті центри трансплантації , які активніше цей напрямок розвивають.

На це рішення пішли тому, що відділення реанімації та інтенсивної терапії українських лікарень виявилися найбільшою проблемою розвитку системи трансплантації в Україні.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

Аби людина могла стати донором органів після своєї смерті, в неї має бути підтвердженим діагноз смерті мозку, але при цьому ще битися серце. Діагностику смерті мозку мають проводити у всіх відділеннях реанімації та інтенсивної терапії України – так каже наказ МОЗ. Але на практиці лікарні часто цього не роблять, щоб не створювати собі додаткового клопоту.

Тому МОЗ у 2021 році створило систему договорів співпраці між лікарнями, які є центрами трансплантації, і лікарнями, де потенційно можуть з’являтися донори.

Щоб центр трансплантації врятував своїх пацієнтів, які без пересадки можуть померти, і отримав оплату за це від держави, йому потрібні органи. Тому МОЗ підшвтовхує центри допомагати лікарням і вчити їх процедурі діагностики смерті мозку.

«Правила, що треба їзити по лікарнях – це наказ МОЗ. Розказувати їм про трансплантацію, історії пацієнтів, які потребують пересадок. Це пару тисяч людей. Бо інакше за якийсь адекватний період немає способу розвинути систему», – каже Стрілка.

За свої зусилля центр отримує пріортитне право на органи, якщо донор з’явиться в лікарні, з якою він уклав договір. Та якщо в системі очікування є людина, в якої екстрений статус – тобто або пересадка от-от, або помре – правило пріоритетності по договору не працює і система запропонує орган спершу їй.

У розмовах не під запис з LB.ua долучені до трансплантації медики пояснювали, що, зокрема, так зʼявився по країні перекіс — одні центри швидко обʼїздили багато лікарень і підписали договори з ними, і тепер отримують левову частку органів. Багато таких договорів підписали Інститут Шалімова, Інститут серця і Перше територіальне медичне об'єднання Львова. За статистикою попередніх років, вони є в лідерах за кількістю пересадок органів.

Стрілка каже, що ті центри трансплантації, які більше «напрягаються», їздять по лікарнях, підказують їм, у результаті, більше пересаджують органів. Тому одні роблять 100 пересадок на рік, інші — 2-5: «Ми бачимо, що співпраця між центрами трансплантації і лікарнями збільшує рівень донорства».

У чому тут і рішення проблеми, і етична дилема водночас? В Україні водночас є і немає єдиного списку очікування на органи. Кожен центр трансплантації має свій список, вмонтований уже в загальну електронну систему ЄДІСТ.

Пацієнт з центру з багатьма договорами має вищі шанси вчасно отримати орган, інший — може померти, не дочекавшись. Так пацієнти з однаковими показами до пересадки опиняються в нерівних умовах.

З одного боку, такі правила штовхають систему розвиватися. З іншого – пацієнт не винен у тому, що його центр не попідписував багато договорів. У розмовах з LB.ua були медики, які не вірили, що їхні пацієнти з менш «прудких» центрів доживуть до своїх пересадок.

Стрілка на це каже, що одна лікарня зараз може мати кілька договорів з центрами трансплантації. Хоч з усіма. Минулоріч пересадки зробили у 26 центрах. А всього договори з НСЗУ на це уклало близько 40.

«Є 12 лікарень, які мають інсультний центр, договори з НЗСУ на трансплантації, і не виконували пересадок у 2023 році», — каже Стрілка. І додає: якщо вони продовжать в цьому ж дусі, на 2025 рік держава їм на пересадки договори не укладе.

Центрам, які не мають стільки пересадок і договорів, Стрілка радить їхати в райлікарні та інсультні центри, де ще не впроваджена рутинна діагностика смерті мозку, підписувати угоди і нарощувати пересадки. Адже зараз українська система закриває близько 10% реальної потреби.

Повну розмову з Василем Стрілкою читайте тут. Тут зокрема пояснено, як саме працює розподіл органів від моменту діагностики смерті мозку потенційного донора до рішення, якому пацієнту дістанеться його орган чи органи.



