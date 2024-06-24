У чому найбільша проблема трансплантації органів в Україні – розповів керівник напрямку в МОЗ

Найбільша проблема системи трансплантації органів в Україні – не в центрах трансплантації, а у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії українських лікарень.

Адже поки консиліум лікарів не збереться і не підтвердить діагноз смерті мозку, і мови не може бути про те, аби людина, яка фактично вже мертва, стала донором органів для інших живих.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

За його словами, донором органів може стати лише та людина, в якої діагностована смерть мозку, але ще б’ється серце. Тільки тоді фахівці можуть говорити з рідними і просити дозволу на органи, які врятують життя інших, ще живих, українців.

Мозок може померти внаслідок різних причин. Наприклад, ДТП. Чи інсульту. За іноземними науковими даними, додає фахівець МОЗу, близько 50% померлих унаслідок інсульту проходять через стадію смерті мозку. В Україні інсульт щороку отримують понад 130 000 українців, понад 25 000 з них помирає. І цифри ростуть.

Оскільки лікарні часто процедуру діагностики смерті мозку не проводять, хоча зобов’язані це робити усім пацієнтам, які мають три бали за шкалою ком Глазго. Так каже наказ МОЗ (який списаний з європейських та американських).

Але його часто не виконують. Зокрема, тому, що не завжди мають обладнання для цього. Один з лікарів не під запис розповідав LB.ua, що часом для того, аби в якійсь райлікарні провели діагностику смерті мозку, туди їхала команда фахівців з центру трансплантації зі своїм обладнанням: УЗД, газоаналізатором і так далі. Важливо, що це не трансплантологи, а анестезіолог чи невролог, наприклад.

Стрілка підтверджує, що така проблема є. Більше того, додає, що потрібне для такої діагностики обладнання і так мало би бути в реанімаціях та інтенсивній терапії. Наприклад, той же аналізатор газів крові потрібен для лікування пацієнтів, які туди потрапляють. Є і відповідний наказ МОЗ про те, що все це обладнання обов’язково має там бути для лікування пацієнтів і, за потреби, використовуватись для діагностики смерті мозку.

І допоки українські лікарні не будуть рутинно проводити цю процедуру усім пацієнтам, які мають до цього покази, доти це буде найбільш вузьким місцем для розвитку всієї системи трансплантації. І пацієнти, які чекають на пересадку органів, а це кілька тисяч людей в Україні, можуть померти, не дочекавшись трансплантації.

Як МОЗ вирішує цю проблему? Підштовхує центри трансплантації до співпраці з місцевими лікарнями з відділеннями реанімації та інтенсивної терапії.

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