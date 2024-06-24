Найчастіше хабарі українці дають у медзакладах – в рази частіше, ніж поліції, суду, освіті чи податковій

Майже кожен п’ятий українець давав хабаря чи подарунок у медзакладах за останні два роки для вирішення своєї проблеми.

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вплинути на рішення ВЛК

Це 19% опитаних. Медзаклади тут з відривом переганяють усі інші сфери в опитуванні.

Про це свідчить нове муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На другому місці – освітні заклади. Там хабар / подарунок давали за останні два роки 8% опитаних.

Опитування щодо рівня хабарів в Україні 2024

На третьому місці - поліція, включаючи патрульну, там 6% опитаних давали хабар / подарунок за вирішення свого питання.

Найрідше українці давали хабарі / подарунки у Центрах надання адміністративних послуг, судам, митникам, прикордонникам і прокуратурі – 2% опитаних за останні два роки.

Здебільшого, по регіонах рівень корупції у медзакладах загалом падає порівняно з 2018-2019 роками.

По регіонах найчастіше давали хабарі медзакладам у Львові, Одесі та Дніпрі – 24% опитаних.

Найрідше – у Чернігові, 9% опитаних.

Рівень корупції в медзакладах по регіонах за даними опитування

Опитування проводила Соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).