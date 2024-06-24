У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
ГоловнаЗдоров'я

Чому у відкритому доступі немає статистики, скільки українців виживає після трансплантацій – пояснює МОЗ

Наразі в Україні не оприлюднюють публічно статистику виживаності українців після трансплантацій органів, оскільки ще немає достатньо даних і це може нашкодити розвитку системи.

Чому у відкритому доступі немає статистики, скільки українців виживає після трансплантацій – пояснює МОЗ
Фото: facebook.com/Олег Самчук

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

Кілька медиків не під запис сказали LB.ua про те, що команди, які вміють пересаджувати краще і там виживаність вища, пересаджують менше органів, порівняно з лікарнями, які мають договори і пересаджують більше органів.

Їхнім аргументом було, що це несправедливо навіть щодо пацієнта, який мав би оперуватися у найкращих фахівців і знати, в якій лікарні вищі ризики вижити або померти. Статистики у відкритому доступі немає.

«Поки немає. Колись буде», – відповідає на це Стрілка. Він каже, що публічно цифр виживаності поки оприлюднено не буде:

«У середньому, наші показники трішки гірші за середньоєвропейські. Якщо дивимося на лікарні, які зробили 3-4 трансплантації важким пацієнтам через статус екстреності, і якщо двоє з них померли, тут не оціниш систему. Щоб оприлюднювати статистику, треба показувати розбивку по кожному центру. Якщо один центр зробив три трансплантації трьом важким пацієнтам, один помер, то виживаність буде 67%. Це добре чи погано? А в когось, хто зробив 100 пересадок, буде виживаність 90%. І тоді в центр, де троє пацієнтів було, ніхто не піде з пацієнтів. Але 66% в них не тому, що руки криві, а тому, що немає ще адекватних цифр для оцінки».

Такоє Стрілка каже, що у деяких країнах публікують такі показники. І через це там у важких пацієнтів шансів на трансплантацію майже немає: «Бо їх ніхто не хоче брати, бо псуватимуть статистику. Бо у важкого пацієнта – 70% шансів померти і не вижити після трансплантації. І його футболять. Ми тільки на етапі становлення: якщо так зробимо, то центри не братимуть пацієнтів, які могли б вижити. Внутрішньо центрам ми показуємо дані, але публічно поки це буде більше шкода для системи трансплантації. Ми бачимо, що в центрах, які роблять більше трансплантацій, кращі результати. Найкращий результат з пересадки серця зараз – в Інституті серця. У них з останніх 21 трансплантації всі живуть».

Найбільша проблема системи трансплантації зараз, за словами Стрілки, не в центрах трансплантації, а у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації по всії Україні. 

Через це МОЗ створило систему, яка підштовхує лікарні і центри трансплантації до співпраці.

Розвиватися є куди, адже наразі в Україні проводять лише близько 10% трансплантацій від реальної потреби.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies