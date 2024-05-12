Чоловік, якому вперше в світі пересадили свинячу нирку, помер

Перший чоловік у світі, якому пересадили генетично модифіковану нирку свині, помер через два місяці після операції.

Про це повідомила лікарня, де проводили трансплантацію.

Річарда Слеймену було 62 роки. У нього була остання стадія ниркової хвороби. На таку пересадку він зважився у березні, пише ВВС.

Масачусетська багатопрофільна лікарка (Massachusetts General Hospital) у неділю повідомила, шо немає ознак, що смерть пацієнта наслала внаслідок пересадки.

Трансплантації інших органів від генетично модифікованих свиней були провальними у минулому, але операцію Слеймена визнали історичною віхою.

Окрім ниркової хвороби, Річард мав діабет ІІ типу та гіпертензію.

У 2018 році він уже мав пересадку нирки, тоді отримав людську, але вона почала «здавати» через 5 років.

Після трансплантації свинячої нирки 16 березня його лікарі підтвердили, що Слейман більше не потребує діалізу (це процедура «штучної» нирки, коли людину підключають до спеціального препарату, який виконує його функції, з певною регулярністю). Тобто новий орган працював.

У заяві клініки йдеться, що Слейман назавжди вважатиметься «маяком надії для незліченних пацієнтів у всьому світі, які пройшли трансплантацію», медики вдячні йому за довіру та готовність розвивати сферу ксенотрансплантації. Так називають пересадку живих клітин, тканин та органів від одного виду до іншого.

У заяві родичів ідеться, що одна з причин, чому Річард погодився на таку пересадку – дати надію тисячам людей, які потребують трансплантації для виживання.