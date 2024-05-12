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Чоловік, якому вперше в світі пересадили свинячу нирку, помер

Перший чоловік у світі, якому пересадили генетично модифіковану нирку свині, помер через два місяці після операції.

Чоловік, якому вперше в світі пересадили свинячу нирку, помер
Річард Слейман
Фото: Massachusetts General Hospital

Про це повідомила лікарня, де проводили трансплантацію.

Річарда Слеймену було 62 роки. У нього була остання стадія ниркової хвороби. На таку пересадку він зважився у березні, пише ВВС.

Масачусетська багатопрофільна лікарка (Massachusetts General Hospital) у неділю повідомила, шо немає ознак, що смерть пацієнта наслала внаслідок пересадки.

Трансплантації інших органів від генетично модифікованих свиней були провальними у минулому, але операцію Слеймена визнали історичною віхою.

Окрім ниркової хвороби, Річард мав діабет ІІ типу та гіпертензію.

У 2018 році він уже мав пересадку нирки, тоді отримав людську, але вона почала «здавати» через 5 років.

Після трансплантації свинячої нирки 16 березня його лікарі підтвердили, що Слейман більше не потребує діалізу (це процедура «штучної» нирки, коли людину підключають до спеціального препарату, який виконує його функції, з певною регулярністю). Тобто новий орган працював.

У заяві клініки йдеться, що Слейман назавжди вважатиметься «маяком надії для незліченних пацієнтів у всьому світі, які пройшли трансплантацію», медики вдячні йому за довіру та готовність розвивати сферу ксенотрансплантації. Так називають пересадку живих клітин, тканин та органів від одного виду до іншого.

У заяві родичів ідеться, що одна з причин, чому Річард погодився на таку пересадку – дати надію тисячам людей, які потребують трансплантації для виживання.

  • В Україні вже провели понад 800 пересадок від посмертних донорів: 308 померлих врятували життя 854 пацієнтам.
  • Восени 2023 року українські хірурги вперше здійснили пересадку комплексу серця і легень. Операцію виконали фахівці львівської Лікарні святого Пантелеймона спільно з колегами з київського Інституту серця. Вона тривала 10 годин.
  • Влітку 2023 року вперше в Україні була проведена операція по трансплантації серця шестирічній дитині.
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