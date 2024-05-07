Місця ще є: хірург зі США у Львові проконсультує дітей, які потребують операції хребта

Пріоритетом у відборі пацієнтів на консультації спеціаліста є діти, які потребують хірургічного лікування викривлень хребта.
Про це LB.ua повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.
Територіальна прописка неважлива. Звернутися за допомогою можуть діти з усіх куточків України.
Кількість місць для консультацій американського хірурга обмежена. Проте за потреби лікарі подумають над збільшенням кількості годин для консультування впродовж 10-денного візиту лікаря.
Наразі до нього записалося більше 50 пацієнтів.
Прийматиме хірург з 13 до 22 травня. Лікарі консультуватимуть та оперуватимуть пацієнтів з викривленнями хребта, його вродженими і набутими аномаліями розвитку, нестабільністю хребців тощо.
З американським хірургом працюватиме нейрофізіолог зі США Браян Дембоскі.
Фахівці хочуть не лише допомагати українським дітям, а й ділитися досвідом з українськими колегами. Тому всі операції іноземні спеціалісти виконають спільно зі фахівцями дитячої лікарні святого Миколая.
«Разом ми хірургічно будемо лікувати такі види викривлення хребта, як сколіоз; патологічний кіфоз; лордоз; вроджені аномалії розвитку. Американські спеціалісти оперуватимуть, здебільшого, дітей із комбінованими сколіозами та їхніми ускладненнями. Станом на зараз уже заплановано 9 складних хірургічних втручань», – кажуть у Першому медичному об’єднанні Львова.
Аби потрапити на консультацію, потрібно зареєструватись.
Телефон для довідок: 0800333003.
Марк Диржка – провідний спінальний хірург Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка (підрозділ Колумбійського університету), яка неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих медичних установ США та світу. До Львова приїде втретє.
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