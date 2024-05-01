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Судитимуть посадовця ТЦК із Запоріжжя, який незаконно вилучав автомобілі

Він завбрав із стоянки чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Судитимуть посадовця ТЦК із Запоріжжя, який незаконно вилучав автомобілі
Посадовець ТЦК незаконно вилучав автомобілі
Фото: ДБР

Перед судом постане посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя, який безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн.

Про це повідомили у ДБР. 

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на "свій смак". 

У березні 2022 року він з озброєним супроводом  прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

"У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн", – додали у Бюро. 

Посадовця обвинувачують у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На Прикарпатті судитимуть посадовця ТЦК, під керівництвом якого фіктивно “служили” семеро футболістів та тренерів. Насправді ж спортсмени на службу не з’являлися та жодних військових обов’язків не виконували. 

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