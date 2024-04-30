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Скільки дітей вижили завдяки розвитку медицини у світі – порахував дата-аналітик

Завдяки покращенням медицини у світі вижили понад 100 млн дітей, і це тільки за період з 1990 року

Одне з найбільших досягнень людства – зменшення дитячої смертності (тобто смерті дітей віком до 5 років). Аби показати, наскільки прогрес розвинувся в цьому керунку, дата-аналітик Макс Росер проаналізував статистику та відобразив її на ourworldindata.

Він шукав відповіді на питання, скільки дітей загинули б, якби світ не працював над зменшенням дитячої смертності. Стартовою точкою для ілюстрації він обрав 1990 рік. І до 2021. Тобто 31 рік.

Дані показали, що в 1990 році дитяча смертність у світі була на рівні 9.3%. Фіолетова лінія показує кількість дітей, які б загинули, якби в світі лишався цей же рівень смертності й далі.

дитяча смертність
Фото: ourworldindata, Макс Росер
дитяча смертність

За даними аналітика, щороку помирало б тоді більш ніж 12 млн дітей. Нинішня цифра дитячих смертей – 5 млн на рік (темна червона лінія на малюнку). 

Цей успіх – зменшення дитячої смертності до 3.7% до 2021 року. Над ним працювали уряди, різні організації, місцева влада, медики і самі родини.

Різниця між лініями показує, скільки б дітей ще померло, якби людство не прогресувало в попередженні дитячої смертності.

За 31 рік померло б 132 мільйони дітей.

Що слід врахувати: калькуляцію дата-аналітик проводив, виходячи з тези, що зниження дитячої смертності не впливало на кількість народжень (коли батьки можуть вирішити або народити ще дітей, щоб якось «замінити» втрату, або вирішують не заводити взагалі, щоб ніколи не переживати подібної втрати знову).

За даними ЮНІСЕФ, найбільше дитячу смертність знижує доступність до якісної меддопомоги, навчений медперсонал, починаючи від акушерів та фахівців з порятунку дітей з проблемами при народженні, вакцинація та вчасна діагностика.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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