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Чи потрібно присідати, щоб привітатися з людиною в колісному кріслі – пояснює експертка з етикету

Не варто присідати до дорослого, який сидить у колісному чи звичайному кріслі.

Чи потрібно присідати, щоб привітатися з людиною в колісному кріслі – пояснює експертка з етикету
військовий з інвалідністю в колісному кріслі
Фото: freepic

Натомість тримайте дистанцію, аби над ним «не нависати» 

Так радить експертка з ділового етикету та мови тіла Анна Чаплигіна.

Існує рекомендація при спілкуванні з малими дітьми присідати так, щоб очі дорослого були на одному рівні з дитячими. 

Але коли ви хочете потиснути руку дорослій людині, яка в колісному кріслі, присідати не треба, пояснює Чаплигіна: «Бо так ми її змушуємо почуватися маленькою дитиною — недієздатною особою, якою ця доросла людина не є».

Як тоді коректно привітатися, у діловій комунікації зокрема? Якщо хочете потиснути руку, то трохи схиліться корпусом, щоб елементарно дотягнутися рукою, але не присісти навприсядки, радить фахівчиня.

Після потискання руки збільшіть дистанцію між собою та іншою людиною, яка сидить (з будь-яких причин!), сантиметрів на 10-20.

«Що ближче ви стоїте, то сильніше відчувається дискомфорт від перепаду висот — це позиція домінування. Щоб зняти таку напругу (навіть якщо ви та інша особа стоїте, але між вами є велика різниця у зрості), треба трошки збільшити дистанцію між людьми», – каже Анна Чаплигіна.

Та можна обійтися й без рукостискання. У людини можуть бути непомітні візуально травми, які при контакті провокуватимуть біль. Тож краще не доркатися інших без їхнього дозволу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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