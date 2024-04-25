80 % хірургинь відчували дискримінацію в професії лише через стать, – дослідження

80% хірургинь в Україні чули, що хірургія не для них тільки через їхню стать. Результати опитування також показали, що 54 % лікарок у хірургії переживали принизливі вислови або зневажливе ставлення до своєї статі з боку колег. 55 % опитаних хірургинь зазнавали сексуальної об’єктивації чи домагань із боку колег.

Також 68 % хірургинь інші медпрацівники сприймали як медсестру чи як молодшу медичну працівницю.

Такими є результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії команди "SurgFem – Жінки в хірургії" від міжнародної громадської організації Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), які надали LB.ua.

35 % повідомили, що стать негативно вплинула на якість підготовки під час інтернатури.

"Коли я хотіла на чергування в хірургію, чула агресивні та вульгарні жарти. В університеті в операційну брали тільки хлопців, бо «дівчата не витримають». Один відомий хірург радив мені йти в патанатомію, бо там графік із 9:00 до 14:00, і для мене, як для жінки, це супер. Подібні теми жінки-лікарки обговорюють у вузьких колах, а чоловіча спільнота вдає, що проблеми немає", — коментує Інеса Гуйванюк, виконавча директорка GMKA в Україні, співзасновниця проєкту "SurgFem — Жінки в хірургії", онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансеру. Повні результати дослідження презентують 30 квітня.