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80 % хірургинь відчували дискримінацію в професії лише через стать, – дослідження

80% хірургинь в Україні чули, що хірургія не для них тільки через їхню стать. Результати опитування також показали, що 54 % лікарок у хірургії переживали принизливі вислови або зневажливе ставлення до своєї статі з боку колег. 55 % опитаних хірургинь зазнавали сексуальної об’єктивації чи домагань із боку колег.

80 % хірургинь відчували дискримінацію в професії лише через стать, – дослідження
Лікарка хірургиня готується до операції
Фото: SurgFem

Також 68 % хірургинь інші медпрацівники сприймали як медсестру чи як молодшу медичну працівницю.

Такими є результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії команди "SurgFem – Жінки в хірургії" від міжнародної громадської організації Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), які надали LB.ua.

35 % повідомили, що стать негативно вплинула на якість підготовки під час інтернатури.

"Коли я хотіла на чергування в хірургію, чула агресивні та вульгарні жарти. В університеті в операційну брали тільки хлопців, бо «дівчата не витримають». Один відомий хірург радив мені йти в патанатомію, бо там графік із 9:00 до 14:00, і для мене, як для жінки, це супер. Подібні теми жінки-лікарки обговорюють у вузьких колах, а чоловіча спільнота вдає, що проблеми немає", — коментує Інеса Гуйванюк, виконавча директорка GMKA в Україні, співзасновниця проєкту "SurgFem — Жінки в хірургії", онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансеру. Повні результати дослідження презентують 30 квітня.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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