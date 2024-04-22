«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує

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Що сталося

Асоціація репродуктологів України випустила заяву про законопроєкт без посилання на нього. Організація стверджує, що документ передбачає: «Кріоконсервація ембріонів людини дозволяється як тимчасовий захід їх зберігання до проведення ембріотрансферу з визначенням дати ембріотрансферу, але не довше як на три місяці. Не допускається кріоконсервація ембріонів людини з метою їх подальшого постійного зберігання (без визначення дати ембріотрансферу)».

«Тобто якщо людина має кріоконсервовані ембріони та захищає Україну в лавах ЗСУ, то на використання цих ембріонів є три місяці, а потім їх потрібно знищити. Подальше зберігання заборонене», — заявила асоціація.

До того ж вона виступила проти пункту, де прописано заборону на культивування ембріонів людини для кріоконсервації (без подальшого ембріотрансферу). Причому можна культивувати щонайбільше два, у виняткових випадках три ембріони людини.

За словами асоціації, ця норма шкідлива, оскільки успіх лікування прямо залежить від кількості та якості яйцеклітин і ембріонів, які можна отримати: «Якість насамперед залежить від віку жінки, коли в неї отримали яйцеклітини. Тобто якщо порівнювати шанси двох жінок одного віку на вагітність, то жінка, яка має 10 яйцеклітин, має в 10 разів більші шанси, ніж жінка, яка має одну яйцеклітину. Міжнародні гайдлайни та публікації показують, що оптимальна кількість яйцеклітин для отримання вагітності після ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій) становить 14–16 яйцеклітин на стимуляцію. Автори законопроєкту пропонують використати дві-три. До чого це призведе? Катастрофічно впадуть результати лікування. Можна очікувати, що падіння буде пропорційним до зниження кількості яйцеклітин. Бо не кожна яйцеклітина дає початок розвитку ембріону й вагітності, і кожна яйцеклітина — це «золотий запас» жінки. Законопроєкт вимагає позбутися «надлишкових» яйцеклітин. Заборона на кріоконсервування ембріонів або обмеження зберігання 3 місяцями призведуть до того, що всі інші яйцеклітини та ембріони, згідно з законопроєктом, мусимо викинути у смітник».

Фото: victoriaclinic.com.ua Кріоконсервація ембріонів

Акушерка-гінекологиня Олена Павлова заявила: за раз можна підсадити лише один ембріон, якщо хочемо вищі шанси, якісніший результат і здорових маму й дитину після; а тепер держава нібито каже, що підсаджуйте або всіх одразу, або один, а інших знищте. «Тобто ми отримаємо знов купу складних багатоплідних вагітностей, редукції, ризики й відкотимося на років 20. Те, що такі вагітності теж дорого, чомусь ніхто не рахує. Бо тут і збереження, і реанімації, і більше оперативних втручань, ускладнень, реабілітації матерів і дітей тощо. Не кожна яйцеклітина ідеальна. Не ідеальний і кожен ембріон. Але кількість нам свідомо обмежують. Результат — падає якість. Стрімко», — пояснює вона.

Також асоціація прогнозує, що в разі ухвалення такого документа повернеться важке й потенційно смертельне ускладнення — синдром гіперстимуляції яєчників: «Бо тільки замороження ембріонів дозволяє його ефективну профілактику. Виросте рівень багатоплідних вагітностей і редукції ембріонів, бо лікарі й пацієнти будуть намагатися переносити всі ембріони, які в них є».

Акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх охарактеризувала ситуацію так: «Люди, які не мають жодних знань у репродуктології, продовжують писати закони про репродукцію».

Репродуктологиня Ксенія Хажиленко вважає, що документ знищить цілу медичну галузь і поглибить демографічну катастрофу. «Проєкт виноситься на голосування без узгодження з репродуктивною спільнотою, котра вчергове усунена від участі в робочій групі, а рекомендовані нею корективи проігноровані», — зауважила вона.

Документ, якого ще не існує публічно

На сайті МОЗу на громадському обговоренні такого законопроєкту немає. Є законопроєкт в архіві сайту міністерства, датований ще 2021 роком. І дехто подумав, що це він і є. Однак це не так, розповів LB.ua перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров. Мова про абсолютно новий законопроєкт, якого ще немає публічно.

Фото: МОЗ Перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров

«Минулої середи було перше установче засідання робочої групи. Це (документ у заяві асоціації. — LB.ua) — робочий варіант, і я просив ніде його не розповсюджувати. Бо ми дали тиждень, щоб експерти внесли свої пропозиції, рекомендації, опісля будемо опрацьовувати. Коли буде загальний висновок з експертами й комітетом, тоді виставимо на громадське обговорення. Члени робочої групи його покритикували, хоча це драфт, без правок експертів і врахування зауважень будь-якої сторони», — розповів Сергій Дубров.

Чому відбувся витік? «Мене і деяких членів асоціації включили в робочу групу для розгляду законопроєкту, який МОЗ хоче дати в Раду за підписом Кабміну. Перед обговоренням нам надіслали варіант, на який вся репродуктивна спільнота вибухнула. Бо він ніякий, м'яко кажучи. За це нас попросили видалитися з мозівської групи через начебто конфлікт інтересів — переслідуємо власні інтереси. Ми видалилися, але свою думку сказали — що законопроєкт непрофесійний», — зазначив у коментарі LB.ua голова асоціації Олександр Юзько.

Фото: media.acc.cv.ua Олександр Юзько

За словами самого Дуброва, весь шум через те, що деякі компанії дуже хочуть в Україні сурогатне материнство і продаж репродуктивного матеріалу за кордон: «Моя позиція — категорично ні, у нас повно своїх проблем, до кінця війни торгувати дітьми ми не будемо. Я нещодавно особисто консультував синдром гіперстимуляції яєчників: у лікарню привезли з двома літрами крові в животі після 40 забраних яйцеклітин. Законопроєкт має бути дійсно для покращення демографічної ситуації».