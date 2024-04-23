Перша жінка в Україні успішно завагітніла за державною програмою з лікування безпліддя

В Україні уже є перша жінка, яка успішно завагітніла за державною програмою з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (in vitro).

За даними Національної служби здоров'я, зараз 45 жінок лікують безпліддя за державний кошт. Одна жінка з них уже має завершений цикл лікування вартістю 66 356,40 грн, за який оплатить держава.

Про це у відповідь на запит LB.ua повідомила НСЗУ.

Перше упішне завершення лікування відбулося у приватній клініці «Гармонія здоров’я» (ТОВ «Гармонія краси»). Там підтвердили цей випадок, наразі без деталей, аби зберегти приватність пацієнтки. Лише підтвердили, що все пройшло успішно і вагітність настала.

Загалом, договори на лікування безпліддя у жінок за допомогою допоміжних репродуктивних технологій мають 15 медзакладів, приватних та державних. Загалом, за Програмою медичних гарантій, на 2024 рік на цю послугу передбачили 1870 526 600 грн. Держава планує, що цих коштів вистачить на 30 000 циклів лікування безпліддя.

За даними МОЗ, медична послуга за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій» надається за умови встановлення діагнозу «Жіноче безпліддя» або «Чоловіче безпліддя».

Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років.

Спершу жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі, який має договір із НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Направлення для цього не потрібне. Лікар акушер-гінеколог проведе обстеження, визначить показання до проведення ЕКЗ, а за необхідності скерує на консультацію до суміжних спеціалістів (терапевт, кардіолог, невропатолог, ендокринолог та ін.)

На цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або дообстеження. Лікар-акушер гінеколог може направити жінку до спеціалізованого багатопрофільного закладу або перинатального центру, які надають безоплатні послуги в межах пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Після дообстеження лікар акушер-гінеколог скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму або у спеціалізованому багатопрофільному закладі, або у перинатальному центрі, або у закладі, який надає послугу ДРТ. Консиліум лікарів приймає рішення про наявність підстав для отримання послуги з лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Де саме проводити таке лікування, жінка має право обрати самостійно із переліку закладів, які уклали відповідний договір із НСЗУ. Їх наразі, нагадаємо, є 15. Список тут.

Чи є ця послуга безоплатною?

Безоплатно жінка може отримати один повний цикл на рік – у разі настання вагітності, при цьому у разі народження здорової дитини наступні цикли допоміжних репродуктивних технологій не оплачуються.

Також пацієнтка може отримати другий повний або неповний цикл на рік – у разі ненастання вагітності. Доплачувати за ці послуги не потрібно.

Лікування можливе як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару – залежно від призначень лікаря. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.

Які безоплатні послуги передбачені в межах цієї програми?

оцінювання результатів попередніх обстежень, огляд та консультування пацієнтів щодо підтвердження показань або визначення протипоказань для лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій;

проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників у жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ;

проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників під контролем ультразвукового дослідження та пошук ооцитів у фолікулярній рідині жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ;

знеболення етапу трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, консультація анестезіолога;

отримання сперми від чоловіка жінки, яка має показання до лікування безпліддя за допомогою ДРТ, а також спеціальна обробка сперми та підготовка її до запліднення;

здійснення етапу запліднення яйцеклітин у тому числі шляхом ін’єкції сперміїв в цитоплазму ооцитів та культивування отриманих ембріонів;

ембріотрансфер;

контроль за станом жінки до настання вагітності;

ультразвукове дослідження органів малого таза пацієнтки;

вибір схеми стимуляції, лікарських засобів, корекція їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки, результатів клінічного, ультразвукового обстеження та моніторингу;

забезпечення лікарськими засобами для проведення всіх етапів циклу ДРТ;

преімплантаційна медико-генетична діагностика ембріона за медичними показаннями тощо.

Нагадаємо, що Бурштинська міська рада вирішила надавати грошову допомогу у 5000 гривень кожній жінці, що народжує в Бурштинській центральній міській лікарні в 2024 році.

А Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого ще не існує публічно, назвавши його шкідливим та некомпетентним.