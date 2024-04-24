Як, скільки і що українці п’ють з алкоголю: результати дослідження ВООЗ за 2023 рік

Українці з вищим соціально-економічним статусом п’ють більше, але інакше, ніж люди з нижчим. При цьому українців, які стали пити менше, виявилось набагато більше за тих, хто у 2023 році почав пити більше.

Такими є результати дослідження ВООЗ.

Як українці пили в 2023 році

77,4% опитаних сказали, що вживали алкоголь у 2023 році, 80,1% опитаних чоловіків і 75,2% – жінок.

Половина тих, хто куштував алкоголь минулоріч, були активними споживачами, тобто пили раз на місяць або частіше (62,7% чоловіків і 40,3% жінок).

22,6% не вживали алкоголь у 2023 році, з них 10,7% — ніколи його не пили, а 11,9% — раніше пили, але припинили.

Як часто випивали українці

Серед тих, хто пив хоч раз у 2023 році, частота вживання алкоголю – в середньому 41 день. Чоловіки тут теж лідирують – 58 днів у середньому, тоді як жінки – 27 днів.

Який алкоголь популярніший

На першому місці – вино, 56,1%, потім – пиво, 50,5%, і трішки відстає міцний алкоголь, 49,6%.

Дані ВООЗ за результатами 2023 року

Цікаво, що частіше пили люди з кращою освітою та більшим доходом. Але в середньому об’єм і частота вживання алкоголю вищі в людей із нижчим соціально-економічним статусом.

Фото: Дослідження ВООЗ Як українці вживають алкоголь залежно від освіти і рівня доходів

Як пили за віком

Найбільше куштувало алкоголь у 2023 році молоді 18–29 років, 86,3%. На другому місці – понад 80% людей 30-59 років, і серед людей 60+ років 66,5% сказали, що пили минулоріч.

Де українці п’ють

Ті, хто пили в 2023 році, найчастіше робили це вдома – 71,3%, на другому місці – у гостях, 47,2%, далі йдуть кафе, бари та ресторани – 14,1%, та вулиця, 9,5%.

Переважно українці купують алкоголь у супермаркетах, та 42,9% пили й алкоголь домашнього виробництва. Частіше домашній алкоголь пили сільські жителі – 55,7% сільських проти 36,7% міських. 11,4% сказали, що пили у 2023 році також імпортний алкоголь. 0,7% пили навіть сурогатний.

Тих, хто став пити менше, значно більше, аніж тих, хто став вживати частіше. 21,5% тих, хто коли-небудь пив, сказали, що вживають тепер менше, а 6,8% взагалі припинили. Лише 5,5% почали пити більше, а 2,9% повернулися до вживання алкоголю після періоду утримання.

Скільки українців мають проблеми з пияцтвом

Пияцтво ВООЗ трактує як вживання 60 г або більше чистого спирту (6 СН) для чоловіків і 40 г або більше чистого спирту (4 СН) для жінок за один раз вживання. Чоловіки в середньому, коли пиячили, випивали вдвічі більше за цю цифру.

За 2023 рік 49,2% українців, які пили, повідомили про випадки пияцтва. Чоловіки тут теж першість тримають – 64% чоловіків проти 36% жінок. 15,9% тих, хто пив якийсь алкоголь у 2023 році, сказали. що пиячили раз на місяць або частіше (24,9% чоловіків і 8,1% жінок). 3,5% повідомили, що випивали вранці, як тільки прокидалися.

Цікаво, що 71,3% опитаних сказали, що підтримують «додаткові регуляторні заходи для обмеження споживання алкоголю населенням (наприклад, підвищення цін, обмеження доступу, скорочення кількості точок продажу тощо)» під час воєнного стану та війни. І лише 23,9% були проти.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, алкоголь істотно збільшує ризик інших психічних розладів. Причинами цього є нейрофізіологія — мозок стає дедалі чутливішим до тривожності, людина все гірше здатна впоратися з ухваленням зважених рішень і самоконтролем. На додачу люди із розладами настрою (як-от депресією) чи поведінки (розлад дефіциту уваги, наприклад), а також із проявленими психічними хворобами (шизофренія) частіше за решту можуть вдаватися до вживання алкоголю, аби витримати тягар свого стану.

Опитування проводили з 24 листопада по 8 грудня 2023 року методом телефонного інтерв’ю (Computer Assisted Telephone Interviewing — CATI) з дорослими жителями України віком від 18 років. Застосовувалась випадкова вибірка номерів мобільних телефонів, згенерованих випадковим чином, до фінальної вибірки було включено 2 015 дорослих респондентів. На етапі обробки даних отримані результати були зважені з урахуванням статево-вікової структури постійного населення України відповідно до даних Державної служби статистики станом на 1 січня 2021 року. Мешканці тимчасово окупованих територій, де не працюють українські оператори мобільного зв’язку, не брали участі в опитуванні.

Нагадаємо, що вживання алкогольних напоїв щорічно призводить до 3 мільйонів смертей у всьому світі.

А новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього