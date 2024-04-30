Це вже восьмий затриманий учасник злочинної організації, яка діяла за участі правоохоронців.

Румунські правоохоронці передали Україні одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за його діяльність в Україні та країнах Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У межах розслідування було становлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще в листопаді 2023 року за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації).

У грудні 2023 року зловмисника оголосили в міжнародний розшук. Після встановлення його місця перебування, в лютому 2024 року ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" підозрюваного передано представникам ДБР.

Фото: ДБР

Вживаються заходи щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Наразі це вже - восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано.

"Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ", – розповіли в ДБР.

У ході розслідування було вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.

Фото: ДБР

Раніше на Прикарпатті правоохоронці знешкодили наркосиндикат, який торгував важкими психотропами.