​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
ГоловнаСвіт

Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

Це вже восьмий затриманий учасник злочинної організації, яка діяла за участі правоохоронців.

Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату
Фото: ДБР

Румунські правоохоронці передали Україні одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за його діяльність в Україні та країнах Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У межах розслідування було становлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще в листопаді 2023 року за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації).

У грудні 2023 року зловмисника оголосили в міжнародний розшук. Після встановлення його місця перебування, в лютому 2024 року ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" підозрюваного передано представникам ДБР.

Фото: ДБР

Вживаються заходи щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Наразі це вже - восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано.

"Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ", – розповіли в ДБР.

У ході розслідування було вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.

Фото: ДБР

Раніше на Прикарпатті правоохоронці знешкодили наркосиндикат, який торгував важкими психотропами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies