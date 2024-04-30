У США ексспівробітник Агентства нацбезпеки отримав 22 роки в'язниці за шпигунство на користь Росії

Він намагався передати секретну інформацію агенту ФБР під прикриттям, якого вважав російським агентом.

Колишнього співробітника Агентства національної безпеки США (АНБ) засудили майже до 22 років ув'язнення за спробу передати секретну інформацію агенту ФБР під прикриттям, яку він вважав агентом Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"У жовтні 32-річний Джаре Себастьян Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації національної оборони. У понеділок, 29 квітня, його засудили до 21 року і 10 місяців позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Далке зізнався, що із серпня по вересень 2022-го він використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом.

"Цей вирок має служити суворим попередженням для всіх, кому довірено захист інформації про національну оборону, про те, що зрада цієї довіри тягне за собою наслідки", – наголосив директор ФБР Крістофер Рей.

Раніше у США ексдипломат Віктор Мануель Роча був засуджений до 15 років за те, що виявився кубинським шпигуном. Чоловікові вдавалося вести подвійне життя і передавати владі на Кубі секрети з Вашингтона упродовж чотирьох десятиліть.