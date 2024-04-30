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Конгрес США погрожує Міжнародному кримінальному суду через Ізраїль

ЗМІ стверджують, що видача ордерів на арешт ізраїльських чиновників може призвести до відповіді з боку Штатів.

Конгрес США погрожує Міжнародному кримінальному суду через Ізраїль
Міжнародний кримінальний суд

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито звернувся до президента США Джо Байдена з проханням втрутитися у ситуацію з Міжнародним кримінальним судом, який розглядає справу за звинуваченням Ізраїлю у вчиненні військових злочинів у Газі. 

За інформацією видання Axios, обидві палати Конгресу вже попередили суд, що в разі видачі ордерів на арешт ізраїльських чиновників, з боку США буде "відповідь", законодавство для якої вже готується. Найімовірніше, мова про санкції проти представників МКС. 

Спікер Палати представників Майк Джонсон застеріг суд від видачі ордерів, які він назвав "незаконними" та "ганебними". Він також наполягає, щоб адміністрація Джо Байден вжила заходів для недопущення цього рішення, "бо інакше суд почне видавати ордери на арешти американських політиків, дипломатів та військових".

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