У Північній Кароліні зловмисник застрелив трьох полісменів

В американському містечку Шарлотт, штат Північна Кароліна, зловмисник вчинив стрілянину проти правоохоронців, які прибули в його будинок виконувати судовий припис.

Як пише Reuters, полісмени мали ордер на арешт чоловіка, який незаконно володів зброєю. Злочинець вирішив перешкодити їм, відкривши вогонь. Йому вдалося вбити трьох поліціянтів та поранити ще чотирьох, перш ніж їхні колеги почали стріляти у відповідь. Зрештою нападник не вижив.

Про інцидент доповіли президенту США Джо Байдену, який одразу ж поспілкувався із губернатором Північної Кароліни Роєм Купером.

Шеф поліцейського департаменту Шарлотта Джонні Дженнінгс на пресбрифінгу заявив, що місто "втратило трьох героїв, які просто намагалися забезпечити порядок для населення".