Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
ГоловнаСвіт

У США дипломат-шпигун проведе 15 років за ґратами

Цей випадок називають одним з найтриваліших та найвищих за рівнем проникнень агента іноземної держави в американський уряд.

У США дипломат-шпигун проведе 15 років за ґратами
Фото: bbc.com

Колишній американський дипломат Віктор Мануель Роча був засуджений до 15 років ув'язнення за те, що виявився кубинським шпигуном. Чоловікові вдавалося вести подвійне життя і передавати владі на Кубі секрети з Вашингтона упродовж чотирьох десятиліть.

Як пише Deutsche Welle, у Департаменті юстиції США цей випадок назвали найтривалішим та найвищим за рівнем проникненням іноземного агента в американський уряд. Роча таємно підтримував кубинську комуністичну партію і шпигував для неї у Державному департаменті, а згодом під час роботи послом у Болівії.

Окрім 15 років за ґратами, суд визначив для шпигуна ще одне покарання - штраф у 500 тисяч доларів. Він також буде зобов'язаний розповісти прокуратурі усі деталі свого співробітництва з Кубою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies