У США дипломат-шпигун проведе 15 років за ґратами

Колишній американський дипломат Віктор Мануель Роча був засуджений до 15 років ув'язнення за те, що виявився кубинським шпигуном. Чоловікові вдавалося вести подвійне життя і передавати владі на Кубі секрети з Вашингтона упродовж чотирьох десятиліть.
Як пише Deutsche Welle, у Департаменті юстиції США цей випадок назвали найтривалішим та найвищим за рівнем проникненням іноземного агента в американський уряд. Роча таємно підтримував кубинську комуністичну партію і шпигував для неї у Державному департаменті, а згодом під час роботи послом у Болівії.
Окрім 15 років за ґратами, суд визначив для шпигуна ще одне покарання - штраф у 500 тисяч доларів. Він також буде зобов'язаний розповісти прокуратурі усі деталі свого співробітництва з Кубою.
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