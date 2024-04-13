У США дипломат-шпигун проведе 15 років за ґратами

Цей випадок називають одним з найтриваліших та найвищих за рівнем проникнень агента іноземної держави в американський уряд.

Колишній американський дипломат Віктор Мануель Роча був засуджений до 15 років ув'язнення за те, що виявився кубинським шпигуном. Чоловікові вдавалося вести подвійне життя і передавати владі на Кубі секрети з Вашингтона упродовж чотирьох десятиліть.

Як пише Deutsche Welle, у Департаменті юстиції США цей випадок назвали найтривалішим та найвищим за рівнем проникненням іноземного агента в американський уряд. Роча таємно підтримував кубинську комуністичну партію і шпигував для неї у Державному департаменті, а згодом під час роботи послом у Болівії.

Окрім 15 років за ґратами, суд визначив для шпигуна ще одне покарання - штраф у 500 тисяч доларів. Він також буде зобов'язаний розповісти прокуратурі усі деталі свого співробітництва з Кубою.