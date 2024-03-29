​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
ГоловнаСвіт

В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ

Всю секретну інформацію підозрюваний передавав російським спецслужбам.

В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ
Фото: rmf24.pl

Правоохоронці Автрії затримали колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта та підозрюють у зловживанні службовим становищем та шпигунстві на користь Росії.

Про це пише австрійське видання APA.

"Колишній співробітника служби конституційного захисту Егісто Отта затримали у п'ятницю за підозрою у шпигунстві. У віденській прокуратурі повідомили, що триває розслідує щодо зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії. За інформацією видання "Der Standard", затриманому інкримінують, зокрема, передачу російським спецслужбам таємної інформації та вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців“, — йдеться у повідомленні.

За словами прес-секретаря прокуратури Ніни Буссек, разом з Отто затримали одну особу. Вона не стала повідомляти жодних подробиць щодо цієї людини. Водночас, за даними тижневика "Falter", йдеться про зятя Отта.

Егісто Отт нещодавно потрапив у заголовки газет у зв'язку з ексчленом правління платіжної системи Wirecard Яном Марсалеком, який перебував у "бігах" і якому, як вважається, він допомагав у створенні шпигунського осередку в інтересах Росії всередині австрійської BVT. 

Він разом з іншим колишнім начальником управління BVT Мартіном Вайссом збирали інформацію для Марсалека, який зараз переховується в РФ і який міг працювати на російські спецслужби протягом останнього десятиліття. 

За даними видання Der Standard, Егісто Отт також підозрюється у тому, що під час ремонту службових телефонів трьох наразі вже колишніх високопоставлених чиновників МВС за його дорученням було зроблено копії пристроїв, а їх зміст передано російським спецслужбам.

Як зазначає АРА, іноземні партнерські спецслужби попереджали австрійську контррозвідку ще у січні 2017 року про те, що передана австрійській спецслужбі інформація від партнерів потрапляла до російських спецслужб.

Отт був "кротом" і співпрацював з російською розвідувальною службою під час роботи офіцером зв'язку в Туреччині. 

Він пересилав секретну інформацію зі своєї робочої електронної адреси на свою приватну, а потім передавав її російським спецслужбам або неавторизованим особам.

  • У лютому національна розвідка Австралії викрила шпигунську групу під назвою “А-Team”, яка збирала таємну інформацію країни, зокрема в оборонній сфері.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies