В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ

Правоохоронці Автрії затримали колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта та підозрюють у зловживанні службовим становищем та шпигунстві на користь Росії.

Про це пише австрійське видання APA.

"Колишній співробітника служби конституційного захисту Егісто Отта затримали у п'ятницю за підозрою у шпигунстві. У віденській прокуратурі повідомили, що триває розслідує щодо зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії. За інформацією видання "Der Standard", затриманому інкримінують, зокрема, передачу російським спецслужбам таємної інформації та вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців“, — йдеться у повідомленні.

За словами прес-секретаря прокуратури Ніни Буссек, разом з Отто затримали одну особу. Вона не стала повідомляти жодних подробиць щодо цієї людини. Водночас, за даними тижневика "Falter", йдеться про зятя Отта.

Егісто Отт нещодавно потрапив у заголовки газет у зв'язку з ексчленом правління платіжної системи Wirecard Яном Марсалеком, який перебував у "бігах" і якому, як вважається, він допомагав у створенні шпигунського осередку в інтересах Росії всередині австрійської BVT.

Він разом з іншим колишнім начальником управління BVT Мартіном Вайссом збирали інформацію для Марсалека, який зараз переховується в РФ і який міг працювати на російські спецслужби протягом останнього десятиліття.

За даними видання Der Standard, Егісто Отт також підозрюється у тому, що під час ремонту службових телефонів трьох наразі вже колишніх високопоставлених чиновників МВС за його дорученням було зроблено копії пристроїв, а їх зміст передано російським спецслужбам.

Як зазначає АРА, іноземні партнерські спецслужби попереджали австрійську контррозвідку ще у січні 2017 року про те, що передана австрійській спецслужбі інформація від партнерів потрапляла до російських спецслужб.

Отт був "кротом" і співпрацював з російською розвідувальною службою під час роботи офіцером зв'язку в Туреччині.

Він пересилав секретну інформацію зі своєї робочої електронної адреси на свою приватну, а потім передавав її російським спецслужбам або неавторизованим особам.