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Росія перекинула в окупований Крим танковий батальйон, — "АТЕШ"

Танковий батальйон перекинули для посилення кримського угруповання окупантів.

Росія перекинула в окупований Крим танковий батальйон, — "АТЕШ"
танковий батальйон РФ в окупованому Криму
Фото: "АТЕШ"

Росія готується до оборони в окупованому Криму і перекинула до Євпаторії цілий танковий батальйон.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму.

"Росіяни готуються до оборони Криму. Так, за нашою інформацією, до Євпаторії нещодавно прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", — ідеться у повідомленні.

Агент "АТЕШ" зміг вступити в комунікацію з одним із офіцерів російського підрозділу. З розмови стало відомо, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.

  • Раніше в "АТЕШ" інформували, що напередодні закінчення навчального року в тимчасово окупованому Криму влада посилила агітацію щодо вступу до лав збройних сил РФ.
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