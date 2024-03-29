Росія перекинула в окупований Крим танковий батальйон, — "АТЕШ"

Росія готується до оборони в окупованому Криму і перекинула до Євпаторії цілий танковий батальйон.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму.

"Росіяни готуються до оборони Криму. Так, за нашою інформацією, до Євпаторії нещодавно прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", — ідеться у повідомленні.

Агент "АТЕШ" зміг вступити в комунікацію з одним із офіцерів російського підрозділу. З розмови стало відомо, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.