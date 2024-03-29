На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.

Сьогодні близько 05:30 Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків.

На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.

За фактом ворожої атаки відкрито провадження.

“За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, − зазначили в ОГП.