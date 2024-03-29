Сьогодні близько 05:30 Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Унаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків.
На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.
За фактом ворожої атаки відкрито провадження.
“За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, − зазначили в ОГП.
- Сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.
- Нічна атака пошкодила об'єкти енергетики в шести областях України, в деяких із них відбулися аварійні відключення.