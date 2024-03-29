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Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Буковині, пошкоджено нежитлові будівлі

На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці. 

Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Буковині, пошкоджено нежитлові будівлі

Сьогодні близько 05:30 Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків.

На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці. 

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За фактом ворожої атаки відкрито провадження.

“За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, − зазначили в ОГП. 

  • Сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.
  • Нічна атака пошкодила об'єкти енергетики в шести областях України, в деяких із них відбулися аварійні відключення. 
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