Зеленський назвав п'ять головних завдань оновленої роботи РНБО

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок оновленої роботи Ради національної безпеки і оборони України, секретарем якої став ексголова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
РНБО має впровадити п'ять змін, вважає президент. Перша – збільшити прогнозування. РНБО має об'єднати аналітичний потенціал інших розвідок та інших органів в сфері нацбезпеки.
"Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", – сказав він.
Друга – продовжити виконувати всі поточні завдання системи РНБО.
"І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", – підкреслив Зеленський.
Санкції стали важливим інструментом захисту української безпеки. і цей інструмент має продовжити працювати.
Третє – доктринальна робота. Це нова робота для РНБО.
"Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", – вважає президент.
РНБО з органами влади має реалізувати нову доктрину.
Четверте – кібербезпека та інформація.
"РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", – сказав Зеленський.
П’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – має бути продовжене.
"Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", – сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що нового секретаря Литвиненка в РНБО знають добре, бо він раніше працював уже там, і зараз може поєднати цей досвід з досвідом керівника СЗР.
"Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисними для вас. Рада національної безпеки і оборони – це інструмент, який набуває надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування боротьби проти російського агресора", – сказав Литвиненко під час представлення.
- Олексій Данілов, за словами президента, тепер перейде на дипломатичний напрямок. Він був секретарем РНБО з 2019 року.
- Олександр Литвиненко працював у РНБО в різні роки. 08.2009 – 05.2010 був радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. З 2014 до серпня 2019 був заступником секретаря РНБО.