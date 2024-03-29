Зеленський назвав п'ять головних завдань оновленої роботи РНБО

Рада має продовжити виконувати попередні завдання та покращити деякі свої функції, як прогнозування.

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок оновленої роботи Ради національної безпеки і оборони України, секретарем якої став ексголова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

РНБО має впровадити п'ять змін, вважає президент. Перша – збільшити прогнозування. РНБО має об'єднати аналітичний потенціал інших розвідок та інших органів в сфері нацбезпеки.

"Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", – сказав він.

Друга – продовжити виконувати всі поточні завдання системи РНБО.

"І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", – підкреслив Зеленський.

Санкції стали важливим інструментом захисту української безпеки. і цей інструмент має продовжити працювати.

Третє – доктринальна робота. Це нова робота для РНБО.

"Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", – вважає президент.

РНБО з органами влади має реалізувати нову доктрину.

Четверте – кібербезпека та інформація.

"РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", – сказав Зеленський.

П’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – має бути продовжене.

"Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що нового секретаря Литвиненка в РНБО знають добре, бо він раніше працював уже там, і зараз може поєднати цей досвід з досвідом керівника СЗР.

"Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисними для вас. Рада національної безпеки і оборони – це інструмент, який набуває надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування боротьби проти російського агресора", – сказав Литвиненко під час представлення.