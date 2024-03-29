Потяги зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних.

АТ " Укрзалізниця" запустила другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Кам'янське - Дніпро - Синельникове.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяги курсуватимуть відсьогодні, 29 березня, і зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних.

Фото: Укрзалізниця Dnipro City Express, вагон для велосипедистів

Тож відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.

Фото: Укрзалізниця

"На маршруті курсують відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, що першу електричку Dnipro City Express запустили в грудні минулого року.