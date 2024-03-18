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Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд

Перший рейс вирушить 27 березня.

Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає новий міжнародний маршрут з Праги у співпраці з чеським перевізником RegioJet.

Як повідомляє пресслужба УЗ, перший рейс із Праги вирушить до Чопа 27 березня. Щоб жителі сусідніх регіонів змогли легше дістатися українського міста, Укрзалізниця традиційно забезпечить стикувальні маршрути та призначить спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород. 

За даними перевізника, нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа відбуватиметься о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. 

Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32. 

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