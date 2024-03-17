В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Андрій Заліський: "Променергообладнання" продовжує навчання майбутніх рятувальників роботі на автодрабині Magirus Новини компаній

Андрій Заліський: "Променергообладнання" продовжує навчання майбутніх рятувальників роботі на автодрабині Magirus

Упродовж 13-15 березня компанія «Променергообладнання», офіційний представник німецького виробника Magirus GmbH в Україні, провела навчальний курс з роботи на автодрабині моделі Magirus M32L-AS для більш ніж 100 учасників з числа водіїв, які здобувають професію «Машиніст автодрабини пожежної пересувної», водіїв Головного управління ДСНС у Вінницькій області, курсантів та викладачів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Навчання на тему «Експлуатація та технічне обслуговування пожежних автодрабин» проводили інструктор компанії Віталій Пицюга та сервіс-менеджер «Променергообладнання» Роман Тишкевич.

 Упродовж трьох днів, почергово, навчальні групи ознайомились із тим, як влаштовані і працюють різні складові автодрабини, її робота у звичайному та аварійному режимах, як проводиться технічне обслуговування техніки тощо.

«Наша команда вже проводила навчальні курси для рятувальників, а точніше для водіїв-операторів, які у подальшому залучаються до роботи на автодрабинах від німецького виробника Magirus. Ми не одноразово розповідали, як фахівці ДСНС проходили навчання у Німеччині, також наші спеціалісти виїжджали до підрозділів ДСНС задля повторення раніше отриманої рятувальниками інформації. Окрім цього ми  запустили курс начальних відеороликів. Максимальний доступ до важливої і корисної інформації – запорука ефективної роботи із високотехнологічною технікою», - зазначає керівник компанії Андрій Заліський.

По завершенню навчань слухачі отримали відповідні сертифікати з CS-технології «Комп’ютерна стабілізація».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies