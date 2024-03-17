Андрій Заліський: "Променергообладнання" продовжує навчання майбутніх рятувальників роботі на автодрабині Magirus

Упродовж 13-15 березня компанія «Променергообладнання», офіційний представник німецького виробника Magirus GmbH в Україні, провела навчальний курс з роботи на автодрабині моделі Magirus M32L-AS для більш ніж 100 учасників з числа водіїв, які здобувають професію «Машиніст автодрабини пожежної пересувної», водіїв Головного управління ДСНС у Вінницькій області, курсантів та викладачів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Навчання на тему «Експлуатація та технічне обслуговування пожежних автодрабин» проводили інструктор компанії Віталій Пицюга та сервіс-менеджер «Променергообладнання» Роман Тишкевич.

Упродовж трьох днів, почергово, навчальні групи ознайомились із тим, як влаштовані і працюють різні складові автодрабини, її робота у звичайному та аварійному режимах, як проводиться технічне обслуговування техніки тощо.

«Наша команда вже проводила навчальні курси для рятувальників, а точніше для водіїв-операторів, які у подальшому залучаються до роботи на автодрабинах від німецького виробника Magirus. Ми не одноразово розповідали, як фахівці ДСНС проходили навчання у Німеччині, також наші спеціалісти виїжджали до підрозділів ДСНС задля повторення раніше отриманої рятувальниками інформації. Окрім цього ми запустили курс начальних відеороликів. Максимальний доступ до важливої і корисної інформації – запорука ефективної роботи із високотехнологічною технікою», - зазначає керівник компанії Андрій Заліський.

По завершенню навчань слухачі отримали відповідні сертифікати з CS-технології «Комп’ютерна стабілізація».