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В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, – Міненерго

В енергосистемі України дефіциту не передбачається. 

В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, – Міненерго
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Станом на 16 березня в енергосистемі України дефіциту не передбачається. У аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, повідомляє Міненерго.
Сьогодні в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Для покриття потреб споживачів залучили резерви тепло- та гідрогенерації.

"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Дефіциту не передбачається", — підкреслили у міністерстві.

Також, на запит Польщі до енергосистеми України передавалась електроенергія з 14:30 до 17:00 сумарною величиною 1 000 МВт-год.

Енергетики на 16 березня прогнозують імпорт електроенергії — а 4 241 МВт-год, а також експорт — до 2 630 МВт-год.

Унаслідок неодноразових обстрілів на Чернігівщині відключені лінії 10 кВ, знеструмлено одразу понад дві тисячі споживачів.

У Донецькій області шахту, яка знеструмлювалася через бойові дії було заживлено. Усіх працівників вивели на поверхню.

У Харківській області пошкоджено розподільний газопровід високого тиску. Без постачання залишились 600 споживачів та комунально-побутовий об'єкт.

Через технологічні порушення відключалось обладнання на підстанції 330 кВ у Харківській області. Знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, яких оперативно було заживлено.

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