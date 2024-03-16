Литовська міністерка економіки пропонує українським оборонним компаніям створювати підприємства в Литві

Це дасть їм можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО.

Литва хоче розвивати оборонні технології разом з українськими компаніями, зазначила литовська міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, повідомляє LRT.

"Українські виробники також зацікавлені в можливості розвивати частину своєї діяльності з Литви, оскільки тут вони мали б можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО", - йдеться в заяві міністерки.

Аушріне Армонайте обговорила з українськими виробниками безпілотників можливості співпраці. Зокрема, в питанні систем протидії безпілотникам.

Зазначається, що Литва розробляє передові оборонні рішення - від лазерних технологій і до засобів РЕБ. Технології, розроблені в Литві, успішно використовуються в Україні та експортуються до інших країн НАТО.

"Українці надихають своєю мужністю та винахідливістю. З початком широкомасштабного вторгнення інноваційні українські компанії почали розробляти передові оборонні рішення. Сьогодні зброя і технології, які розробляються в Україні, також можуть сприяти зміцненню збройних сил нашої країни", - зауважила Армонайте.