Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаЕкономікаБізнес

Литовська міністерка економіки пропонує українським оборонним компаніям створювати підприємства в Литві

Це дасть їм можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО.

Литовська міністерка економіки пропонує українським оборонним компаніям створювати підприємства в Литві
Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте
Фото: Lukas Balandis / BNS

Литва хоче розвивати оборонні технології разом з українськими компаніями, зазначила литовська міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, повідомляє LRT.

"Українські виробники також зацікавлені в можливості розвивати частину своєї діяльності з Литви, оскільки тут вони мали б можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО", - йдеться в заяві міністерки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Аушріне Армонайте обговорила з українськими виробниками безпілотників можливості співпраці. Зокрема, в питанні систем протидії безпілотникам.

Зазначається, що Литва розробляє передові оборонні рішення - від лазерних технологій і до засобів РЕБ. Технології, розроблені в Литві, успішно використовуються в Україні та експортуються до інших країн НАТО.

"Українці надихають своєю мужністю та винахідливістю. З початком широкомасштабного вторгнення інноваційні українські компанії почали розробляти передові оборонні рішення. Сьогодні зброя і технології, які розробляються в Україні, також можуть сприяти зміцненню збройних сил нашої країни", - зауважила Армонайте.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies