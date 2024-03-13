Фонд держмайна за день продав активів на понад 20 мільйонів

Під час аукціону продали єдиний майновий комплекс ДП "Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України".

12 березня відбулося п’ять онлайн-аукціонів з малої приватизації. З оголошеної сумарної вартості активів — 10,8 млн гривень, фінальна зросла до 20,58 млн гривень без ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"12 березня відбули п’ять онлайн-аукціонів з малої приватизації. За право власності на активи змагалися 43 учасники. З оголошеної сумарної вартості активів — 10,8 мільйона грн, фінальна зросла до 20,58 мільйона грн без ПДВ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час аукціону продали єдиний майновий комплекс ДП "Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України", профілакторій, мийку та автомобілі.