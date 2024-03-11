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Міненерго заявило про зростання видобутку вугілля на державних шахтах

У січні 2024 року обсяги сягнули понад 178 тисяч тонн на місяць, у лютому показник перевищив 194 тисячі тонн. 

Міненерго заявило про зростання видобутку вугілля на державних шахтах
Завантаження вугілля
Фото: energo.dtek.com

Видобуток вугілля на державних шахтах України зростає попри війну.

Про це заявило Міністерство енергетики.

За даними відомства, якщо у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тисячі тонн на місяць і тривалий час стабільно зменшувався, то наприкінці 2023 року вдалося відновити та перевищити довоєнні показники. 

У січні 2024 року обсяги сягнули понад 178 тисяч тонн на місяць, у лютому показник перевищив 194 тисячі тонн. 

"У понад 1,5 раза зріс добовий видобуток вугілля: якщо у вересні ця цифра становила  4,1 тисячі тонн за добу, то у лютому - 6,7 тисячі тонн», - зазначив заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. 

Зростання видобутку вугілля на державних підприємствах дало змогу збільшити обсяги твердого палива на складах енергетичних підприємств. 

Зокрема, на кінець лютого цього року на складах ТЕС та ТЕЦ накопичили понад мільйон тонн вугілля, що на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачав план. 

Міненерго заявило, що обсяги продовжать нарощувати. Для цього, зокрема, нещодавно на одній із шахт Донеччини ввели в експлуатацію лаву з видобутку вугілля, що розташована за 7 км від лінії фронту.

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