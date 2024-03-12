Сільськогосподарська техніка від Krone – якість зі столітньою історією

Відомий у всьому світі бренд сільськогосподарських інструментів та техніки Krone є надійним супровідником для великих підприємств та фермерств. Компанія виробляє продукцію понад 100 років, застосовуючи кожне десятиліття нові технології, інновації та сміливі рішення. Така техніка дозволяє автоматизувати численні процеси у виробництві, підвищуючи ефективність та продуктивність.

Сільськогосподарська техніка Krone

Окрім сільськогосподарської техніки бренд випускає напівпричепи та вантажні причепи. Використовуючи продукцію від KRONE можна бути впевненим у надійності та практичності. Наявність гарантії дозволить бути впевненим у тому, що згодом із технікою не виникне жодних проблем. При цьому не потрібно забувати про регламентне обслуговування та сервісні інтервали.

Що пропонує бренд Krone?

На даний момент покупці можуть ознайомитись з такими пропозиціями:

· дискові косарки (засіб автоматизації процедури косіння, а самі косарки за способом кріплення можуть бути причіпними, бічними, фронтальними та задньонавісними);

· граблі-ворошилки (застосовуються для просушування всього обсягу, що вдалося скосити);

· граблі-валкувачі (скошений матеріал укладається у валки, щоб потім з легкістю перетворювати їх на пакунки);

· прес-підбирачі (рулонні, крупно пакуючі, з обладнанням для подальшої обв'язки, а також для обмотки шпагатом, плівкою та сіткою);

· кормозбиральні комбайни (універсальна техніка для роботи із сипучими зерновими культурами);

· причепи (універсальна техніка для транспортування зібраного врожаю та підготовлених тюків).

За бажанням можна додатково придбати пелетний прес, який може використовуватися як стаціонарний інструмент або універсальний для роботи в полі.

Функціонал техніки

Головний плюс техніки та обладнання – можливість адаптації до різних умов та комбінування, що дозволить з одного інструменту чи причепа зробити багатофункціональну техніку. Наприклад, елементарна косарка не тільки скошує, а й дозволяє укладати матеріал розсипом, плющити стебла та багато іншого. Прес-підбирачі не просто підбирають скошений матеріал і формують пакунки, але також обмотують їх пакувальним матеріалом.

Комбайни для збирання корму взагалі універсальне рішення, адже з їх допомогою відбувається зрізання, збирання, подрібнення і подальше навантаження в причіп. Використання кількох циклів в єдиному механізмі дозволяє заощадити на придбанні додаткової техніки.

Чому вибирають Krone?

На користь техніки та обладнання від цього бренду є кілька аргументів:

· продумане виконання (інструменти не пошкоджують матеріал, гарантується ефективне переміщення підготовлених мас, деякі види устаткування підходять під різні варіанти виконання техніки);

· невибагливість в обслуговуванні (це доповнюється надійністю і за дотримання правил експлуатації з технікою не виникне проблем);

· гнучкі налаштування (косарки дозволять регулювати висоту скошування, а барабанах для різання можна регулювати довжину різання).

Багато видів техніки доповнюються сенсорними екранами, ергономічними органами управління та системами для діагностики.

Де придбати обладнання від Krone?

Велика кількість техніки та обладнання представлена компанією FarmyLand, де є рішення під будь-які завдання в сільському господарстві. Окрім продажу та консультування при купівлі надається послуга сервісного обслуговування та ремонту. Індивідуальний підхід дозволяє оцінити заздалегідь запити клієнта та сформувати для нього вибірку рішень, враховуючи також бюджет на купівлю та багато іншого. Наявність бонусної системи робить умови співробітництва максимально вигідними як для нових, так і для постійних клієнтів.