Наскільки ефективно працює Рахункова палата?

Експерти Центру досліджень фіскальної політики проаналізували діяльність Рахункової палати за 2019-2023 роки. Ось наші ключові рекомендації.

Кадрові перестановки можуть створити період нестабільності, але водночас вони відчинять двері для нових ідей, перспектив та можливостей. Рахункова палата має унікальний шанс переглянути свою діяльність, визначити нові актуальні пріоритети та впровадити необхідні зміни для покращення ефективності своєї роботи.

Рахункова палата на порозі великих кадрових змін. 15 березня цього року закінчується термін повноважень семи членів інституції.

Фото: old.ac-rada.gov.ua

Проблему дублювання повноважень між Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою України у частині фінансового аудиту необхідно вирішити законодавчо.

Про це говорять і наші міжнародні колеги. Потрібно внести зміни в низку нормативних актів для чіткого розподілу повноважень між органами і вирішити юридично це питання. Також необхідно переглянути законодавство, щоб розширити повноваження РП на всі публічні фінанси.

Підвищити якість планування аудитів, щоб уникнути постійних змін у річному плані діяльності.

Лише дві третини пропозицій членів Рахункової палати включаються в щорічний план, відповідно 10% пропозицій - це їхні зміни до плану, 2% - пропозиції від народних депутатів чи громадських організацій. Існують також позапланові обов'язкові аудити, які, відповідно до закону про Рахункову палату, інституція зобов'язана проводити.

Більшість пропозицій до плану роботи подаються без належного обгрунтування та ідентифікації оцінки ризиків. У тих випадках, де присутня оцінка ризиків, вона викладена досить розмито (наприклад: значне збільшення видатків, незадовільний стан об’єктів, низький рівень освоєння бюджетних коштів тощо).

Посилити виконавську дисципліну серед членів Рахункової палати.

Члени Рахункової палати планують процес проведення аудитів формально та надто оптимістично оцінюють терміни їх проведення. Це призводить до того, що більшість аудитів завершується з великою затримкою, яка в середньому становить 4 місяці. Затримка впливає на терміни початку наступних аудитів через обмежену кількість аудиторів в РП.

Запровадити постійний моніторинг рекомендацій РП.

Зараз частина рекомендацій Рахункової палати залишається невиконаною або виконується формально. Більшість з них не відповідає SMART-критеріям. Вони можуть бути погано сформульованими, дуже узагальненими, нечіткими.

РП не здійснює оцінку впливу наданих/запроваджених рекомендацій на урядові політики, а також не проводить постійного моніторингу їх виконання. Така оцінка проводиться виключно під час повторного аудиту.

Оновити підходи в РП до управління персоналом та встановити нові КРІ для них.

На сьогодні не заповнена третина штатного розпису (235+ вакантних посад). Окремі працівники апарату РП не володіють необхідними компетенціями, як hard та soft-skill знаннями, іноземними мовами та комп'ютерною технікою.

Система оплати праці членів РП визначена законом, проте вони самостійно встановлюють собі додаткові доплати, які формують за рахунок вакантних посад (середньомісячна зарплата втричі перевищує визначену законом).