Вп’яте з літа минулого року: Нацбанк знизив облікову ставку – до 14,5%

Голова НБУ пов’язав це із подальшим сповільненням інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також із позитивними зрушеннями в питанні отримання зовнішньої допомоги. Останній раз Нацбанк знизив облікову ставку у грудні минулого року – до 15%.

Голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу повідомив, що Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку (ставку рефінансування) до 14,5%, повідомляє Укрінформ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення з 15 березня 2024 року знизити облікову ставку до 14,5 %”, – сказав Пишний.

Підставами для такого рішення стали, за його словами, подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення в питанні отримання зовнішньої допомоги.

Зокрема, за даними НБУ, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% в річному вимірі. Цьому, поміж іншого, сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Базова інфляція також сповільнилася – до 4,5% рік до року.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 25 квітня.

У червні 2022 року Національний банк різко підвищив облікову ставку – з 10 до 25%. З 27 липня 2023 року ставку знизили до 22%, з 15 вересня – до 20%, а з 27 жовтня ставку рефінансування встановили на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. Із 15 грудня ставку знизили ще на 1% – до 15% річних.