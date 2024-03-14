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Колишні власники ПриватБанку знову пробують оскаржити націоналізацію через свій кіпрський офшор, - пресслужба

Це вже третя спроба оскаржити націоналізацію.

Колишні власники ПриватБанку знову пробують оскаржити націоналізацію через свій кіпрський офшор, - пресслужба
Філія Приватбанку в Києві
Фото: Софія Гаврилюк

14 березня 2024 року Господарський суд Києва після тривалої перерви здійснить розгляд справи за позовом колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments (зареєстрована на Кіпрі) до державного ПриватБанку. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Через майже вісім років після націоналізації ПриватБанку, ексвласники втретє спробують скасувати націоналізацію та визнати недійсними договір купівлі-продажу акцій банку державою. Згідно з матеріалами справи, до націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal - 16,6%. Позов з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій банку та повернути їх колишнім власникам було подано ще у лютому 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, до прийняття в 2020 році Закону 590-ІХ (так званого “антиколомойського закону”) позов рухався достатньо швидко, судові засідання відбувались майже щотижня. Після - розгляд справи неодноразово відкладався, судові засідання не проводилися.

«Компанія Triantal Investments зареєстрована на Кіпрі та визначена як пов'язана з ексвласниками. 

Зазначимо, протягом 2023 року на підставі “антиколомойського закону” суди закрили ряд аналогічних проваджень за позовами І.Коломойського, Г.Боголюбова, О.Дубілета, О. Вітязя та інших повʼязаних з колишніми власниками ПриватБанку осіб», - зазаначають у ПриватБанку.

Засідання відбудеться у Господарському суд міста Києва. Суддя: Шкурдова Л.М. Номер справи: 910/1834/19

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