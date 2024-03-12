Британія змушена будувати газові електростанції, щоб уникнути блекаутів

Уряд стверджує, що не буде ризикувати енергетичною безпекою заради боротьби з кліматичними змінами.

Секретар уряду Великої Британії з енергетичної безпеки Клер Коутінью анонсувала побудову в країні кількох електростанцій, які використовують для генерації спалювання газу.

Як пише BBC, на такий крок кабінету міністрів під проводом Ріші Сунака доведеться піти через загрозу блекаутів. Старі газові станції потребують виведення з експуатації, а альтернативні джерела у вигляді сонячних та вітряних установок не здатні забезпечити усі електропотреби Сполученого Королівства.

Рішучий протест намір уряду викликає у "зелених" активістів, адже під загрозою опиняється державна стратегія до 2050 року перетворити Британію на вуглецево-нейтральну країну.

Прем'єр Ріші Сунак заявив, що не наражатиме енергетичну безпеку держави на ризик. Нові газові станції - це, на його думку, можливість забезпечити низькі тарифи на електроенергію для населення, а для уряду "знімає потребу залежати від іноземних диктаторів на кшталт Путіна".