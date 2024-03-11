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Поліція та прикордонники Латвії перевірятимуть росіян, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ

Якщо під час перевірок будуть виявлені серйозні порушення, це може призвести до започаткування процедури видворення з Латвії. 

Поліція та прикордонники Латвії перевірятимуть росіян, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ
Поліція Латвії перевірятиме голосуючих у посольстві росіян
Фото: F64

Державна поліція і Державна прикордонна охорона Латвії будуть перевіряти людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ.

Про це повідомляє Delfi.

Начальник Державної поліції Армандс Рукс уточнив, що правоохоронці будуть проводити "скринінг" людей щодо наявності у них прав на перебування в країні.

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Армандс Рукс закликав громадян Росії, які проживають у Латвії, і бажаючих взяти участь у “виборах президента РФ”, зважати на можливі перевірки на вулицях.

Начальник Державної поліції зауважив, що російські силовики проводять такі самі перевірки, коли громадяни Латвії йдуть голосувати на виборчі дільниці в Росії.

Якщо під час перевірок російських громадян будуть виявлені серйозні порушення правил перебування в країні, це може призвести до започаткування процедури видворення з Латвії. 

Також під час “виборів президента Росії” поліція Латвії працюватиме у посиленому режимі, суворо припиняючи будь-які спроби прославлення російської агресії.

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