Польські протестувальники зупиняють пасажирські автобуси з України, - Кубраков

Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад. Пасажирів затримують без пояснення причин.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Із заблокованого польського кордону приходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин", - написав він у соцмережі X.

Віцепрем'єр наголосив, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними. За його словами, під час війни, пасажирами автобусів можуть бути жінки з маленькими дітьми, представники соціально незахищених категорій, військовослужбовці, які повертаються або вирушають на навчання, також транзитні пасажири.

"Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу", - наголосив Кубраков.

Оновлено. Посол України в Польщі ткаож прокоментував ситуацію.

"У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", - написав він у фейсбуці.