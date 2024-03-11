У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

Французький уряд представить законопроєкт про евтаназію

Планується встановити жорсткі критерії, відповідно до яких пацієнти зможуть отримувати летальний продукт.

Французький уряд представить законопроєкт про евтаназію
Фото: EPA/UPG

Цього року французький уряд представить законопроєкт, який дозволить дорослим, у яких виявили невиліковні захворювання, вчинити суїцид.

Про це повідомив президент Еммануель Макрон, пише Bloomberg.

Планується встановити жорсткі критерії, відповідно до яких пацієнти зможуть отримувати летальний продукт, заявив президент Франції в інтерв'ю газетам Liberation та La Croix.

Їм потрібно буде продемонструвати, що вони повністю усвідомлюють своє рішення, вони мають відчувати фізичний або психологічний біль, який неможливо полегшити, а також потрібно буде схвалення медиків.

Підписуйтесь на наш Google News

Законопроєкт представлять у кабінеті міністрів у квітні, обговорення у парламенті стартують з травня. Він доповнить актуальні закони, які забезпечують паліативну допомогу невиліковно хворим пацієнтам. Бюджет Франції на паліативну допомогу, який становить 1,6 мільярда євро, збільшать на 1 мільярд євро протягом 10 років.

Закон про право на смерть не застосовуватиметься до пацієнтів із психологічними чи нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, які можуть вплинути на їхню здатність приймати рішення. 

Пацієнтам дозволять припиняти своє життя або в лікарні, або вдома, і вони зможуть змінити своє рішення у будь-який час.

  • У Європейському Союзі евтаназію дозволяють, зокрема Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Німеччина
  • За даними організації “Campaign for Dignity in Dying”, понад 200 мільйонів людей у всьому світі мають законний доступ до тієї чи іншої форми допомоги при смерті.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies