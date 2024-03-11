Французький уряд представить законопроєкт про евтаназію

Цього року французький уряд представить законопроєкт, який дозволить дорослим, у яких виявили невиліковні захворювання, вчинити суїцид.

Про це повідомив президент Еммануель Макрон, пише Bloomberg.

Планується встановити жорсткі критерії, відповідно до яких пацієнти зможуть отримувати летальний продукт, заявив президент Франції в інтерв'ю газетам Liberation та La Croix.

Їм потрібно буде продемонструвати, що вони повністю усвідомлюють своє рішення, вони мають відчувати фізичний або психологічний біль, який неможливо полегшити, а також потрібно буде схвалення медиків.

Законопроєкт представлять у кабінеті міністрів у квітні, обговорення у парламенті стартують з травня. Він доповнить актуальні закони, які забезпечують паліативну допомогу невиліковно хворим пацієнтам. Бюджет Франції на паліативну допомогу, який становить 1,6 мільярда євро, збільшать на 1 мільярд євро протягом 10 років.

Закон про право на смерть не застосовуватиметься до пацієнтів із психологічними чи нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, які можуть вплинути на їхню здатність приймати рішення.

Пацієнтам дозволять припиняти своє життя або в лікарні, або вдома, і вони зможуть змінити своє рішення у будь-який час.