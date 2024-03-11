Європа має об’єднати програми-конкуренти з виробництва винищувача шостого покоління, − очільник Airbus

Гійом Форі вважає, що зараз європейський континент не готовий до війни з Росією або до ризику того, що Дональд Трамп може вивести США з НАТО.

Європа не готова до війни з Росією або до ризику того, що Дональд Трамп може вивести США з НАТО, і їй необхідно збільшити витрати на оборонне обладнання.

Про це The Guardian заявив Гійом Форі – головний виконавчий директор Airbus, найбільшої аерокосмічної та оборонної компанії Європи. Airbus виробляє військову техніку від винищувачів четвертого покоління “Eurofighter Typhoon” до гелікоптерів і будує половину комерційних реактивних літаків у світі.

За словами Форі, повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, стало “визначальним моментом” для оборонної промисловості континенту.

Він додає, що європейські країни надто покладалися на США у питаннях безпеки та обладнання та стали “субкритичними” в ключових сферах оборони. Директор Airbus закликав Європу та Велику Британію “об’єднати наші зусилля” та об’єднати програми-конкуренти з виробництва винищувачів.

“Ми вийшли з мирного часу. Я не думаю, що Європа ще має рівень готовності, який потрібен для конфлікту між Європою та Росією. Називаймо речі своїми іменами. І схоже, що Росія нарощує свою обороноздатність”, − сказав Форі.

“Ми пройшли майже 80 років після Другої світової війни з іншою системою, яка була більше розроблена для того, щоб утримувати інших від нападу, а не для підготовки до конфлікту. Якщо ми хочемо бути готовими до потенційно різних рівнів взаємодії та конфлікту, тоді нам потрібно наростити (оборонну потужність, - ред.)”, − додав він.

Форі зазначає, що попередження Трампа щодо виходу з НАТО мають стати тривожним дзвінком для Європи як щодо безпеки, так і щодо наявності обладнання.

В останні десятиліття Європа все більше покладалася на американське обладнання, що сприяло занепаду її власної промислової бази. Винищувач F-35 компанії Lockheed Martin експлуатується в таких країнах, як Велика Британія, Німеччина, Бельгія, Італія та Нідерланди. Boeing постачає Лондону вертольоти Apache і Chinook, важкі літаки C-17, реактивні літаки-розвідники P-8 і сторожові літаки E-7, усі вони побудовані в США.

За словами Форі, розробка європейських винищувачів шостого покоління не повинна повторювати помилок минулого, коли ресурси були розподілені між трьома літаками-конкурентами: Eurofighter, шведським Gripen і французьким Rafale. За його словами, європейські замовлення на F-35 перевищили сукупні замовлення на Eurofighter і Rafale.

Британія, Японія та Італія працюють разом над створенням нового винищувача під назвою Tempest, в якому беруть участь виробник танків та реактивних літаків BAE Systems, виробник двигунів Rolls-Royce, виробник вертольотів та систем Leonardo та європейський виробник ракет MBDA. Тим часом Франція, Німеччина та Іспанія розробляють конкуруючу майбутню бойову повітряну систему за участю компаній Airbus та Dassault, виробника Rafale.

“Очевидно, що нам, як європейцям, потрібно знайти спосіб об'єднати наші зусилля, щоб мати одну дуже потужну систему озброєнь. Чи має сенс не об'єднуватися задля безпеки та оборони при рівні небезпеки, який ми спостерігаємо на кордонах Європи? Ні, я гадаю, що вибору немає”, − підсумував очільник Airbus.