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Трамп відкинув заборону TikTok, назвавши Facebook "ворогом народу"

Республіканець колись сам намагався заборонити соцмережу, але тепер виступає на її підтримку.

Трамп відкинув заборону TikTok, назвавши Facebook "ворогом народу"
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа TikTok стала черговою лінією конфлікту кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа. В той час як чинний президент підтримує заборону китайського сервісу коротких відео, колишній глава держави різко розкритикував цю ініціативу.

Як повідомляє BBC, Трамп заявив, що чимало людей дуже люблять TikTok, і є діти, які без нього "шаленітимуть". Щодо безпеки застосунку, то у республіканця немає чіткої позиції: він вбачає "багато хорошого і багато поганого". 

Проте основним аргументом для Трампа не бажати зникнення TikTok з території США є його ненависть до іншої соціальної мережі - Facebook. Мільярдер заявив, що заборона китайського сервісу зробить послугу Facebook - а це "ворог народу" і "дуже погана річ для нашої країни, особливо стосовно виборів". 

Після цих слів Трампа акції компанії Meta впали на 4%.

  • Комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який зобов'язує китайську компанію ByteDance продати TikTok, погрожуючи в іншому випадку заблокувати мережу - через її нібито загрозу для національної безпеки.
  • Джо Байден говорить, що підпише закон, якщо його ухвалить Конгрес.
  • Образа Дональда Трампа на Facebook тягнеться з тих часів, коли соцмережа видалила його акаунт через події, пов'язані зі штурмом Капітолія. 
  • Сам Трамп намагався заборонити TikTok у 2020 році, коли ще був президентом.
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